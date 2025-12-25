鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-25 07:03

據《基輔獨立報》，經過數周磋商，烏克蘭與美國已擬定一份經修訂的和平計畫草案，旨在結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

原先被視為迫使烏克蘭走向投降的 28 點計畫，已重整為一套 20 點框架。烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 於 12 月 23 日首度向媒體公開該版本內容。

此外，烏克蘭、美國與歐洲之間已擬定一份三方安全保障草案，同時完成一份美烏雙邊安全保障協議。另有一份基輔與華府之間的文件，聚焦經濟合作，被形容為「烏克蘭繁榮路線圖」。

美國預計將於 24 日稍晚把這份 20 點草案交付莫斯科。若獲批准，最終文件須由烏克蘭、美國、歐洲及俄羅斯領導人簽署。歐洲哪些國家將成為簽署方，目前尚未定案。

停火預期最快在協議簽署後開始生效。但協議要正式實施，仍須經烏克蘭國會批准，或在可能於 60 天內舉行的全民公投中獲得民意支持。

目前，烏克蘭與美國在修訂後計畫中的兩項關鍵議題仍未達成共識，分別是第 12 點與第 14 點：俄軍佔領的札波羅熱 (Zaporizhzhia) 核電廠控制權，以及自 2014 年起飽受戰火摧殘的頓巴斯 (Donbas) 地區控制問題。該協議亦未提及烏克蘭加入北約的訴求。

以下為由烏克蘭與美國擬定、並由澤倫斯基說明的 20 點和平計畫草案內容：

1. 簽署方確認烏克蘭為主權國家。

2. 本文件構成俄羅斯與烏克蘭之間完整且不可質疑的互不侵略協議，並將建立監測機制，透過衛星與無人監控系統監督衝突線，確保及早偵測違規行為。

3. 烏克蘭將獲得安全保障。

4. 烏克蘭武裝部隊在和平時期的規模維持 80 萬人。

5. 美國、北約 (NATO) 及歐洲簽署國將向烏克蘭提供類似「北約第五條款 (Article 5)」的安全保障，具體包括：

A) 若俄羅斯入侵烏克蘭，將啟動協同軍事回應，並全面恢復對俄制裁。

B) 若烏克蘭無正當理由攻擊俄羅斯領土，安全保障即告失效；若俄羅斯對烏克蘭開火，安全保障即刻生效。

C) 美國將因提供安全保障而獲得補償。(此條已被刪除)

D) 烏克蘭先前與約 30 國簽署的雙邊安全協議將持續有效。

6. 俄羅斯須在所有必要法律與文件中正式確認對歐洲與烏克蘭的互不侵略立場，並經俄羅斯下議院國家院 (State Duma) 批准。

7. 烏克蘭將在明確時間點成為歐盟 (EU) 會員，並將獲得短期歐洲市場優惠准入。

對此，澤倫斯基表示，「目前加入時間仍為美烏雙邊討論，尚未獲歐洲方面確認，」但他希望能訂在 2027 或 2028 年。

8. 烏克蘭將獲得一套全球發展方案，另以獨立協議詳述，涵蓋多項經濟領域：

A) 成立發展基金，投資科技、資料中心、人工智慧 (AI) 等高速成長產業。

B) 美方與美國企業將與烏克蘭合作，投資其天然氣管線與儲存設施的重建、現代化與營運。

C) 共同重建戰區，重點放在城市與住宅區復原與現代化。

D) 優先推動基礎建設。

E) 擴大礦產與天然資源開採。

F) 世界銀行 (World Bank) 將提供專案資金支持。

G) 成立高層工作小組，包括指派全球頂尖金融專家擔任繁榮計畫總監，監督復甦與長期發展。

9. 成立多個基金，用於經濟復甦、戰後重建與人道援助，目標動員 8,000 億美元，對應戰爭造成的損失。

10. 烏克蘭將加速與美國討論自由貿易協議。

11. 烏克蘭重申遵守「禁止核子擴散條約」(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)，維持非核國家的承諾。

12. 札波羅熱核電廠控制權與卡科夫卡 (Kakhovka) 水力發電廠重建問題。

美方提議由烏、美、俄三方各控制 33%，由美國主導監督。烏克蘭反對俄方參與，主張由美烏合資管理，並確保半數電力供應烏克蘭控制區，美方則可決定剩餘 50% 如何分配。澤倫斯基強調，核電廠、安赫德市 (Enerhodar) 與卡科夫卡水電站須去軍事化。

13. 烏俄雙方將在教育體系中推動文化理解、反歧視與包容課程，烏克蘭將採納歐盟對宗教與少數語言保護規範。

14. 在頓內茨克 (Donetsk)、盧甘斯克 (Luhansk)、札波羅熱與赫松州 (Kherson)，簽署當日的軍事部署線將被視為事實前線，並且：

A) 規劃撤軍與潛在「自由經濟區」。

B) 俄軍須撤離第聶伯羅彼得羅夫斯克 (Dnipropetrovsk)、尼古拉耶夫 (Mykolaiv)、蘇米 (Sumy) 與哈爾科夫州 (Kharkiv) 佔領區，以使協議生效。

C) 國際部隊將進駐前線監督協議執行。

D) 各方須遵守 1949 年「日內瓦公約」(Geneva Conventions) 及其人權保障等額外協定。

15. 烏俄承諾不以武力改變領土安排，任何爭端將透過外交途徑解決。

16. 俄羅斯不得阻礙烏克蘭使用第聶伯河 (Dnipro River) 與黑海 (Black Sea) 進行商業活動，並另簽海事協議，確保航行與運輸自由，俄軍佔領的金本沙嘴 (Kinburn Spit) 將去軍事化。

17. 成立人道委員會，確保：

A) 全面換俘。

B) 釋放所有被拘留平民，包括兒童與政治犯。

C) 採取行動處理戰爭受害者的問題並緩解其痛苦。

18. 協議簽署後，烏克蘭須儘速舉行總統選舉。

19. 協議具法律拘束力，並由和平委員會 (Peace Council) 監督執行，由美國總統川普擔任主席。烏克蘭、歐洲、北約、俄羅斯及美國將參與此過程。違規將引發制裁。