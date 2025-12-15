鉅亨網編輯林羿君 2025-12-15 10:25

隨著市場對 AI 泡沫 的疑慮升溫，印度正重新吸引全球基金經理目光，成為明年分散股票投資配置的重要選項。

對沖AI泡沫風險 全球基金點名「這國」股市是最佳選擇。(圖:shutterstock)

安本集團看好印度股市明年可望反彈；保誠資產管理與瀚亞投資則認為，印度股市與 AI 概念交易的相關性偏低，可作為高度集中於科技股的全球股市的避險工具。滙豐控股與傑富瑞金融集團的策略師也表達了類似看法。

隨著 AI 熱潮降溫，加上印度股市今年表現明顯落後同業後，估值已回落至接近 5 年平均水準，這個以內需消費驅動的經濟體再度受到市場青睞。印度股市的漲勢仍主要由銀行、消費性企業與服務業帶動，為投資人提供一條降低過度押注少數 AI 贏家風險的替代路徑。

保誠資產管理多元資產經理 Raj Singh 表示，印度可望在 2026 年成為投資組合中理想的分散配置標的，因為其與其他市場的相關性偏低，一旦 AI 交易出現暫歇，資金就可能流向印度。

他指出，印度是一個內需成長動能強勁的市場，同時受惠於減稅措施、勞動法改革、充沛的國內資金動能、政策支持，以及企業獲利逐步趨於穩定等多項利多。

此外，傑富瑞點名軸心銀行（Axis Bank）、巴帝電信（Bharti Airtel） 與 TVS Motor 為印度市場的主要首選標的。傑富瑞預期，若全球 AI 投資題材見頂，印度股市表現有望優於其他市場。

全球科技巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT-US) 上週承諾，未來數年將在印度合計投入 520 億美元的新投資，其中相當大一部分將用於 AI 基礎建設。

不過，印度並沒有像美國晶片商輝達 (NVDA-US) 這樣的純 AI 概念龍頭，在晶片設計、製造與設備生態系中的實質曝險也相對有限。即便塔塔顧問服務公司已展開初期 AI 布局，但市場投資人反應仍偏保守。

這些曝險讓投資人能更直接參與 AI 成長紅利，但同時也使投資報酬更緊密綁定於該產業本身的高波動性，以及北京政策風向變化所帶來的不確定性。

瀚亞投資投資組合經理 Christina Woon 表示，在這個時間點，印度是相當不錯的分散配置標的。她指出，投資人可掌握 印度內需成長動能，且相較其他許多市場，企業獲利預期仍屬合理水準。

此外，多項本土利多也為印度股市提供了穩健的基本面支撐。印度央行已降息，最新一季經濟成長率達 8.2%，而且與美國的貿易協議也可望在不久後簽署。