〈美股盤後〉美股平安夜傳佳音 道瓊標普登峰造極

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-25 05:24

「平安夜，聖善夜。」華爾街在聖誕節假期前夕延續強勢表現，美股週三 (24 日) 再傳佳音，主指多齊步走高、再度改寫歷史紀錄。

美股平安夜傳佳音 道瓊標普登峰造極(圖：REUTERS/TPG)

由於平安夜提前收市，美股週三交易時間縮短，週四則因聖誕節假期休市。隨著主要指數已連續第五個交易日上漲，華爾街對所謂的「聖誕行情」寄予厚望。這一行情通常涵蓋 12 月最後五個交易日以及 1 月最初兩個交易日。

近幾個交易日股市持續走高，儘管最新公布的經濟數據反而削弱了市場對短期內降息的預期。根據政府的初步估計，美國第三季國內生產毛額 (GDP) 成長 4.3%，為兩年來最強表現，顯示夏季期間消費支出仍具支撐力。

不過，這項 GDP 數據也促使投資人下修預期，僅略高於 13% 交易員押注聯準會 1 月降息。儘管如此，多數交易員仍預期明年底前將有兩次降息，認為即使年中將有新任主席接替鮑爾，聯準會內部今年以來的分歧仍可能持續。

根據週三公布的數據，截至 12 月 20 日當週，初領失業救濟金人數為 21.4 萬人，已連續第二週下滑，凸顯了每年這個時候數據的季節性波動。

美股週三 (24 日) 主要指數表現

美股道瓊指數上漲 288.75 點，或 0.6%，收 48,731.16 點。

那斯達克指數上漲 51.463 點，或 0.22%，收 23,613.307 點。

S&P 500 指數上漲 22.26 點，或 0.32%，收 6,932.05 點。

費城半導體指數上漲 19.82 點，或 0.28%，收 7,204.37 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 14.30 點，或 0.089%，收 16,076.56 點。

標普 11 大板塊中以必需消費、房地產與公用事業表現最佳，能源類股逆勢下跌 0.33%，成為當日唯一走弱族群。(圖：finviz)

焦點個股

在聖誕鈴聲中，NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多欣喜暖揚。Meta (META-US) 漲 0.39%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.53%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.083%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.10%。

台股 ADR 迎來歲末暖意。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.62%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.13%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.10%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 週三下滑 0.32% 報每股 188.61 美元，盤後股價續跌。輝達週三盤後傳出計劃以 200 億美元現金收購 AI 加速器晶片新創公司 Groq，料將成為輝達史上最大併購案，遠超 2019 年收購 Mellanox 的近 70 億美元規模。

Nike (NKE-US) 週三強升 4.6% 報每股 60 美元，主因其首席獨立董事、同時也是 蘋果執行長的庫克 (Tim Cook)，買進約 300 萬美元的公司股票。

英特爾 (INTC-US) 週三摔落 0.52% 至每股 36.16 美元，外媒報導，AI 巨頭輝達已暫停使用英特爾 18A 製程進行晶片製造的測試，引發投資人對英特爾製造技術進展的疑慮。

生技股表現亮眼，Dynavax Technologies (DVAX-US) 狂飆 38.2%，因法國藥廠 Sanofi 表示，將以約 22 億美元 (約 19 億歐元) 收購這家美國疫苗公司。Sanofi 在美國掛牌的股票 (SNY-US) 微漲約 0.08%。

華爾街分析

隨著美股進入今年最後幾個交易日，股市表現對美國總統川普而言可說是喜憂參半。

從 2024 年 11 月大選日計算至今，標普累計上漲約 19.8%。若最終漲幅維持在此水準，將成為自 2008 年以來，歷屆總統選後同期表現中相對較小的一次。不過，這樣的漲幅仍明顯優於長期平均水準。統計顯示，自 1952 年以來，選後同一期間的平均漲幅約為 10.1%，目前的表現幾乎是歷史均值的兩倍。

真正讓川普面臨比較壓力的，並非近期支持度變化，而是與過去幾屆總統選後強勁行情相比的落差。拜登勝選後的同期漲幅高達 41.5%，川普第一任期選後上漲約 25%，而歐巴馬在第二任期當選後，股市也曾上漲 29.4%。相較之下，目前的 19.8% 顯得不那麼優異。

即便如此，這波行情在歷來 19 次選後上漲案例中仍排名第八，且已超出多數市場對年度漲幅的原先預期。從投資回報角度來看，依然稱得上相當亮眼。向來偏好使用最高級形容市場表現的川普，或許不會將這次行情形容為「史上最佳」。不過，在歷史標準下，已算是不錯了。

鉅亨溫馨提醒：12 月 25 日聖誕節，美股休市。