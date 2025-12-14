記憶體短缺衝擊智慧手機市場！入門機恐僅剩4GB RAM、microSD擴充或將回歸
鉅亨網編譯莊閔棻
全球持續的 DRAM 短缺問題，正迫使智慧手機製造商考慮採取一系列調整措施。最新報告指出，這場危機可能導致未來設備的記憶體配置縮水，甚至可能促使 microSD 卡擴充等「古老」功能重新出現在新手機上。
根據《Wccftech》報導，最新的產業報告指出，DRAM 供應緊張的狀況預計將對未來手機的規格帶來重大影響。
製造商可能通過降低總 RAM 容量來「稀釋」未來設備的規格，入門級機型甚至可能僅搭載 4GB RAM 出貨。
此外，對於高階旗艦手機而言，採用 16GB RAM 晶片的速度也將被迫放緩。
在一段時間內，頂級配置的智慧手機甚至能提供 24GB 的超大 RAM，但隨著 DRAM 短缺，這種配置可能成為遙遠的記憶。
市場研究機構 TrendForce 預計，當前的 DRAM 短缺將至少持續到 2027 年第四季度，將迫使入門級智慧型手機僅配備 4GB RAM。
對於「中階」機型，其規格通常配備高達 12GB 的 RAM，但未來可能被迫限制在 6GB 至 8GB 之間。
有部分人士可能認為經濟型設備佔智慧手機出貨量的大多數，但事實卻證明了這類設備的重要性。
Counterpoint Research 的數據顯示，三星的 Galaxy A16 5G 是 2025 年第三季度最暢銷的 Android 智慧手機，而該機型配備的是 8GB 記憶體。
這表示，若製造商未來正式調整規格，消費者可能需要提高預算才能獲得相似的記憶體體驗。
DRAM 市場的嚴峻程度可見一斑。像三星這樣的大型企業就正在從高頻寬記憶體（HBM）的生產中轉移，轉而傾向製造 DDR5，以最大限度地提高利潤，反映了當前 DRAM 供應鏈面臨的巨大壓力。
在規格縮水的趨勢下，業界普遍認為製造商應共同向 Google(GOOGL-US) 施壓，優化 Android 平台，使其能更好地在較少的 RAM 下運行，類似於蘋果對 iOS 所做的努力。
然而，在當前強調設備端 AI 處理的時代，更多的記憶體始終是有利的。
早前一份報告指出，為了支持設備端 AI 功能，20GB 最終可能成為主流規格。幸運的是，在當前的短缺期間，製造商正尋求創造性的方法來克服這一難題。
例如，蘋果 (AAPL-US) 正在研究如何將大型語言模型（LLMs）儲存在快閃記憶體而非 RAM 中。同時，有傳言稱三星正在開發一種特殊的 UFS 儲存裝置，專門為生成式 AI 進行優化。
從目前的情況來看，DRAM 短缺預計不會很快結束。這代表，如果智慧手機製造商在未來的新品發布中必須在硬體上做出妥協，他們就必須想出有創意的方法來提升用戶體驗，否則將面臨銷售風險。
