鉅亨網編譯羅昀玫
《CNBC》週三 (24 日) 獨家報導，美國晶片大廠輝達傳出已同意豪砸現金約 200 億美元，收購美國 AI 晶片獨角獸 Groq，若交易完成，料將成為輝達成立以來規模最大的併購案。
消息人士指出，Groq 最新一輪融資的主導投資人、Disruptive 執行長 Alex Davis 證實這項交易。
Groq 成立於 2016 年，專注於高效能 AI 加速晶片設計，主要應用於大型語言模型的推論 (inference) 運算，公司正在加快其全球擴張的步伐，計畫在 2026 年新建十餘座資料中心，目標是超越今年已落成的 12 座。
Groq 公司執行長 Jonathan Ross 今年 10 月初曾一度信誓旦旦說：「目前無意出售 Groq，也從未出售過個人持有的任何股份。」
事態卻於年末出現大逆轉，Davis 表示，這筆交易促成得相當迅速，Groq 並非主動尋求出售，而是由輝達主動接洽。
Groq 於今年 9 月才完成一輪規模達 7.5 億美元的融資，當時估值約 69 億美元，投資人包括 BlackRock、Neuberger Berman，以及三星、思科、Altimeter 與 1789 Capital 等。
Groq 預計於週三日內通知投資人相關交易進展。
據了解，此次收購將涵蓋 Groq 的核心資產，但其剛起步的雲端服務業務 Groq Cloud 不在交易範圍內。
若交易成真，將大幅刷新輝達歷來的併購紀錄。
輝達先前最大的一筆收購為 2019 年以近 70 億美元收購以色列晶片設計公司 Mellanox。根據公司財報，截至今年 10 月底，輝達持有的現金與短期投資高達 606 億美元，顯示其具備充足財務能力進行大型收購。
在 AI 加速晶片需求快速成長的背景下，Groq 今年原本設定的營收目標約為 5 億美元。市場看好其技術在推論運算效率上的優勢，成為 GPU 之外的重要替代方案之一。
Groq 由多名前工程師共同創立，其中包括執行長 Jonathan Ross。Ross 曾參與 Google 張量處理器 (TPU) 的研發工作，而 TPU 正是部分企業用以取代 GPU 的 AI 運算晶片。
Groq 成立初期提交的監管文件中，亦列出曾任職於 Google X「登月工廠」的工程師 Douglas Wightman 為公司主要成員之一。
近年來，隨著 AI 熱潮推升獲利與現金部位，輝達持續擴大對晶片新創與 AI 生態系的投資，包括 AI 與能源基礎建設公司 Crusoe、AI 模型開發商 Cohere，以及 AI 雲端服務商 CoreWeave。
此外，輝達今年 9 月也曾表示，有意對 OpenAI 投資最多 1,000 億美元，並由對方承諾部署至少 10GW 的輝達產品，但雙方至今尚未正式公布協議。同月，輝達亦宣布將投資 50 億美元於英特爾 (INTC-US)，作為策略合作的一部分。
市場人士指出，若輝達成功收購 Groq，將進一步鞏固其在 AI 晶片與推論運算領域的主導地位，也可能對整體 AI 晶片競爭版圖帶來結構性影響。
輝達週三走勢偏弱，早盤小幅震盪後一度下探至約 186.6 美元附近，隨後買盤進場，股價逐步回升，午盤最高觸及約 188.9 美元，但漲勢未能延續，尾盤回吐部分漲幅，收在每股 188.05 美元，單日跌幅約 0.3%，未能站穩 189 美元整數關卡。盤後收購 Groq 消息傳出後，該股延續跌勢，截稿前微跌超 0.3%。
