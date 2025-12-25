全球智慧手錶競爭格局生變 小米反超三星 蘋果終結七季度下滑

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-25 05:00

數據咨詢機構 Counterpoint Research 發布的最新報告顯示，在經歷 2024 年大幅下滑後，今年全球智慧手錶出貨量預計將在華為和蘋果帶動下於增長 7%，同時品牌競爭格局出現顯著重構——小米 (01810-HK) 成功反超三星，躋身第三名，蘋果 (AAPL-US) 也結束連續七個季度下滑的局面。

全球智慧手錶競爭格局生變，小米反超三星。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周三（24 日）報導，從核心品牌數據變化來看，以 23% 市場份額排在首位的蘋果，終於扭轉頹勢，第三季出貨量年增 12%。

Counterpoint 高級研究分析師 Anshika Jain 表示：「預計蘋果新一代智慧手錶 2025 年全年出貨量也將成長 12%。這一反彈主要得益於備受期待的高性價比 Watch SE 3 以及超高階 Watch Ultra 3 推出，這兩款產品顯著拓寬了蘋果在不同價格區間的覆蓋範圍。同時，5G 支援、衛星通訊、高血壓提醒等全新健康功能加入，幫助蘋果在連續七個季度下滑後明顯回升。」

華為第三季出貨量以 42% 的年增速成為主流品牌中增長最快的企業，市場份額從 2024 年的 13% 提升至 2025 年第三季的 18%，增幅達 5 個百分點，位列第二。

小米與三星的位次交替是本季度最突出的數據變化：小米第三季出貨量增長 22%，市場份額為 9%，排在第三；三星的市場份額雖只是從 2024 年同期的 9% 降至 2025 年第三季的 8%，但增速顯著落後於小米。

這一變化背後是小米憑藉高性價比產品覆蓋下沉市場，同時推進健康功能升級的策略見效，而三星在中低階市場的競爭力弱化，最終小米實現反超。