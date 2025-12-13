博通「第五名客戶」是誰？神秘訂單引爆投資人焦慮

鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-13 10:23

博通 (Broadcom)(AVGO-US) 是人工智慧 (AI) 算力擴充潮的大贏家，今年來股價強力上漲，但這波漲勢在周五 (12 日) 開始降溫，執行長陳福陽透露出現第五名客戶，但身分保密、訂單金額也遠低於市場預期，顯示投資人正試圖更明確掌握博通的客戶和成長動能。

博通周五 (12 日) 終場暴跌 11.43%，收在每股 359.93 美元，創下自 1 月 27 日重挫 17.4% 以來最糟的一天。

OpenAI 與博通在 10 月宣布達成協議，雙方將設計和部署 10GW 的 ASIC 客製化 AI 晶片，預定 2026 年下半年啟動。

在周四盤後的第 4 季財報公布前，投資人對博通和 OpenAI 之間萌芽的合作關係原本還振奮不已，但在財報電話會議上，陳福陽表示，未來 18 個月將交付的 AI 未實現訂單為 730 億美元，這個金額讓投資人失望。

TD Cowen 分析師 Joshua Buchalter 說，外界原本預期已公開宣布的 OpenAI 協議會從這段期間展開，但他認為，博通很可能沒把 OpenAI 的交易納入這 730 億美元的積壓訂單中。

蘋果或 xAI？第五名神秘客戶引爆猜測

Buchalter 進一步指出，博通淵不上季獲得第五名客戶，將在明年稍晚交付規模 10 億美元的客製化晶片，但未揭露身分。由於這個時間表與 OpenAI 合作案的啟動時間相近，進一步加深了投資人的疑慮。

Buchalter 說：「我們認為投資人原本以為第五名客戶是 OpenAI，但 由於 10 億美元遠低於市場預期的金額，因此我們認為不會是 OpenAI。」

由於陳福陽未透露這名神秘客戶的身分，這種不確定性，加深了投資人對 OpenAI 位處 AI 交易核心的擔憂，特別是考慮到 OpenAI 已與博通等企業簽下總計規模 1.4 兆美元的 AI 基建合約。

對此 Buchalter 認為，他不認為雙方關係有任何「實質改變」，博通之所以尚未把 OpenAI 合作案納入未實現訂單，原因是目前仍在開發階段，隨著合作推進，未實現訂單的金額可能「大幅增加」。

那麼，誰是第五名神秘客？

美銀 (Bank of America) 分析師 Vivek Arya 推測，這個神秘客可能是蘋果公司 (AAPL-US)。蘋果本來就是博通連接元件與晶片的「傳統客戶」。

Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 則認為，答案可能是 Elon Musk 的新創公司 xAI，但他的團隊未進一步說明。

Bernstein：投資人劃錯重點

另一方面，TD Cowen 的 Buchalter 看好博通與 Anthropic 合作案的潛在利多。陳福陽在財報電話會議中證實，Anthropic 是客製化晶片的第四名客戶，解開了 9 月財報電話會議上留下的一大謎團。

Anthropic 不只是當時披露的 100 億美元訂單主人，陳福陽周四表示， 該公司本季還追加了 110 億美元的訂單，預定明年稍晚與首批訂單一同交貨。

Buchalter 認為，這些訂單可能是由博通與 Alphabet(GOOGL-US) 共同設計的張量處理器 (TPU) 系統。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示，他「不確定對於一家 AI 題材持續超越預期、而且加速成長的公司，要有什麼更高的期待」。

在 Rasgon 看來，投資人可能對博通的非 AI 晶片業務持續疲弱、稅率上升，以及 AI 營收受零組件轉嫁成本影響而「略為稀釋整體毛利率」等感到失望。