2025-12-12

《路透》周五 (12 日) 援引知情人士消息報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 下周可望再度升息，並將重申未來仍會持續推動升息方向，但升息步調將取決於經濟對每一次政策調整的實際反應。據悉，央行將在下周政策會議上強調，未來利率決策將視先前升息對金融與實體經濟的影響而定。

利率從0.5%升至0.75%！日銀政策邏輯曝光 市場聚焦後續升息步調(圖：REUTERS/TPG)

市場目前幾乎已完全反映，日本央行將在 12 月 18 至 19 日的政策會議上，把政策利率自目前的 0.5% 調升至 0.75%。在總裁植田和男先前釋出偏鷹訊號後，市場焦點已轉向日銀未來還能升息到何種水準，亦即政策利率何時接近既不刺激也不抑制經濟成長的「中性利率」。

知情人士指出，日銀內部可能會更新對中性利率水準的評估，但由於精確估算本身極具難度，央行不會將該數據作為對外溝通未來升息路徑的主要工具。相較之下，央行將更著重說明，未來是否進一步升息，將取決於先前升息對銀行放款、企業融資環境及整體經濟活動的實際影響。

儘管如此，在通膨已連續三年以上高於日銀的 2% 目標的背景下，日本的實質借貸成本仍處於明顯負值區間，知情人士指出，央行下周很可能會再次強調這一點，以合理化進一步升息的必要性。

其中一名知情人士表示，日本實質利率仍相當偏低，讓日銀有空間分階段持續升息，這一看法也獲得另外兩名知情人士認同。由於相關人士未獲授權公開發言，皆要求匿名。

若政策利率升至 0.75%，將是日銀近 30 年來未曾見過的水準，也將使利率接近央行目前估計的中性利率區間下緣，該區間約落在 1.0% 至 2.5% 之間。部分市場人士因此推測，日銀恐不會大幅進一步升息，以免對經濟造成衝擊。

不過，知情人士指出，日銀將試圖淡化這類看法，並說明中性利率雖是重要的政策參考指標，但不會成為決定下次何時升息的關鍵因素。相反地，央行將透過檢視每一次升息對經濟的實際影響，來判斷政策利率是否已接近中性水準，並據此決定是否繼續調高利率。

知情人士補充，日銀工作人員仍會依最新數據，對中性利率進行內部更新，但相關結果不太可能在明年之前對外公布。由於生產力等影響中性利率的因素會隨時間變動，中性利率本身無法直接觀察，也難以精準估算。

日銀政策委員野口旭日前也曾警告，過度依賴中性利率估計存在風險，並指出要精確掌握其水準「幾乎不可能」。他表示，較為務實的政策做法，是先設定一個被認為屬於中性利率的區間，並在升息過程中持續觀察對經濟活動與物價的影響。