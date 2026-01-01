鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-01 17:40

25 年前， Google(GOOGL-US) 聯合創始人佩吉（Larry Page）對搜尋引擎的設想，與如今該公司人工智慧（AI）產品 Gemini 所能達到的功能，驚人地相似。

根據《財富》（Fortune）報導，佩吉與布林（Sergey Brin）共同創立了 Google。自 1998 年公司成立至 2001 年，他擔任首任執行長，隨後由施密特（Eric Schmidt）接任，任職十年。

‌



Google 成立之初，搜尋引擎的概念仍相對新穎。佩吉和布林開發的「網頁排名」演算法，透過分析網頁間的超連結排序結果，而非單純依靠關鍵字匹配，將搜尋技術提升至全新高度。

佩吉曾表示：「當時的搜尋引擎並不真正理解哪些頁面更重要。如果你輸入『史丹佛』，得到的只是一些隨機提及史丹佛的頁面，這顯然行不通。」

短短幾年內，Google 的創新使其從被 AltaVista 和雅虎等巨頭碾壓的無名小卒，成長為真正的競爭者。

到 2000 年，Google 已佔據 25% 的搜尋市場，而當年公司搜尋廣告收入為 8000 萬美元；到了 2024 年，這一數字已接近 2000 億美元。

不過，佩吉對 Google 及搜尋的未來有更宏偉的期望。

他在 2000 年 10 月接受美國成就學院（American Academy of Achievement）訪談時指出：「AI 將是 Google 的終極形態。如果我們擁有終極搜尋引擎，它將能理解網路上的一切，精准知曉你想要什麼，並給出正確答案。

佩吉表示：「這就是 AI。其能回答任何問題，因為幾乎所有資訊都已存在於網路之中。」

儘管佩吉當時補充道：「我們現在離那還差得遠。」但《財富》指出，Google 近期推出的 Gemini，或許是最接近實現他 25 年前願景的一次。

Google Gemini 與 AI 搜尋的升級

自 OpenAI 在 2022 年底推出 ChatGPT 搶占先機後，Google 迅速跟進。2023 年 2 月，Google 推出 Bard，後更名為 Gemini。

今年 5 月，Google 重塑其標誌性搜尋引擎，新增「AI 模式」標籤頁，整合 Gemini 功能。該模式不再僅提供連結列表，而是以自然語言直接回答問題。

藉由 Gemini 的最新升級，Google 有望在 AI 競爭中取得領先地位。《華爾街日報》指出，根據行業基準測試，這款旗艦大語言模型的新版本在性能表現上已超越 ChatGPT 與 Anthropic 的 Claude 等主要競爭對手。

上週，Google 將其最新大語言模型 Gemini 3 Flash 整合到面向全球用戶的 AI 模式搜尋工具中。

Google 表示，這一版本憑藉先進的推理能力，能為用戶提供更精準、更深入的複雜問題解答。

憑藉多模態推理技術，Gemini 能在單次輸入中，同時理解文字、圖片、音訊、影片和程式碼，進行綜合分析與推理。

雖然目前仍無法預測用戶需求，但其上下文窗口可達 100 萬詞元，可調用大量既有資訊來生成回應，特別適合處理長篇或微妙的提示。

Gemini 已不僅是傳統的搜尋引擎，其執行用戶任務的能力也大幅提升。它可以在 Google 生態系統中協同運作，管理收件箱並發送郵件；在程式開發方面，Gemini 能即時「觀察」操作並在數秒內提供後續步驟建議。

Google 指出，這款模型甚至可在幾分鐘內，將使用者的想法轉化為可運行的原型。