日元疲弱推升進口成本 日本兩大商團領袖促政府出手
鉅亨網編譯陳又嘉
據《路透》周四 (1 日) 報導，日本兩大工商團體領袖近日分別接受國內媒體訪問時表示，日元貶值推升進口成本，已對家庭與企業造成負擔，呼籲政府正視並處理日元走弱問題。
日本最大工商團體「經團連」(Keidanren) 會長筒井義信 (Yoshinobu Tsutsui) 在接受多家日本媒體聯合訪問時指出，外界往往強調日元貶值的好處，例如有利出口商、推升企業獲利。
但他表示，從國家整體競爭力與長期角度來看，「若能逐步調整至較為強勢的日元水準，長期而言會比較理想」。
美元 2025 年走弱，但日元卻是少數未能因此受惠的主要貨幣之一，儘管日本央行 (BoJ) 全年已兩度升息，日元表現仍相對疲弱。
日元近期再度貶值並推升通膨壓力，促使日本央行在上個月成功說服立場偏鴿的首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 政府支持升息。不過，市場對未來升息步調仍存疑慮，也限制了日元的反彈空間。
日元 2025 年底落在兌美元 157 附近，仍接近先前引發東京官員表態關切匯率、並推升市場對可能干預預期的水準。
而在另一項國內專訪中，日本商工會議所 (Japan Chamber of Commerce, JCCI) 會長小林健 (Ken Kobayashi) 指出，日元疲弱正推高中小企業的原物料採購成本。
他表示，日元貶值是通膨的主要推手之一，政府與日本央行「有必要消除仰賴海外進口原料的中小企業主所感受到的無力感」。
