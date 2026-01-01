日元疲弱推升進口成本 日本兩大商團領袖促政府出手

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-01 11:51

日本兩大商團領袖呼籲政府正視並處理日元走弱問題(圖：Shutterstock)

日本最大工商團體「經團連」(Keidanren) 會長筒井義信 (Yoshinobu Tsutsui) 在接受多家日本媒體聯合訪問時指出，外界往往強調日元貶值的好處，例如有利出口商、推升企業獲利。

美元 2025 年走弱，但日元卻是少數未能因此受惠的主要貨幣之一，儘管日本央行 (BoJ) 全年已兩度升息，日元表現仍相對疲弱。

日元 2025 年底落在兌美元 157 附近，仍接近先前引發東京官員表態關切匯率、並推升市場對可能干預預期的水準。

日本上一次進場支撐日元是在 2024 年 7 月，當時日元貶至 38 年新低 161.96 兌 1 美元。