鉅亨網新聞中心 2025-12-13

德國最大的汽車製造商福斯汽車近日迎來一項關鍵的戰略里程碑：其在中國已具備完全自主研發和生產新車型的能力。

《金融時報》中文網指出，這代表福斯汽車「在中國，為中國」（In China, For China）的戰略邁入新階段，並使其朝著「全球汽車行業技術推動者」的目標加速邁進。

據報導，福斯汽車集團（中國）科技有限公司（VCTC）位於合肥的全新批次測試車間已於 11 月 25 日正式投入使用，整體核心擴建工程全面完成。

這使福斯汽車集團史上首次能夠在德國境外完全開發新車平台和關鍵技術，並完成所有上市所需的審批流程。

福斯汽車集團（中國）董事長兼首席執行長 Ralf Brandstätter 表示：「中國是世界上競爭最激烈、創新力最強的汽車市場。因此，我們將在中國的研發能力提升到一個新的水平。」

在福斯汽車集團「在中國，為中國」的策略中，VCTC 正發揮核心作用。作為集團在本土市場外最全面的研發中心，VCTC 也是福斯集團唯一專門從事電動、智慧和網路連線汽車研發的中心。

福斯汽車投資約 35 億歐元在合肥建立這一研發中心，約 3,000 名中國軟體工程師和開發人員正致力於開發最新一代的智慧電動汽車。

福斯首席執行長 Oliver Blume 對此表示：「我們的『在中國，為中國』戰略正在加速推進。這個里程碑使我們變得更快、更高效，並使我們更接近我們的客戶。」

應對「中國速度」：加速推動產品上市

該報指出，福斯汽車集團高層清醒地認識到，在電動化、數位化和自動駕駛領域，「中國速度」正在引領發展。

福斯正努力縮短產品上市時間，並將新車型完全根據中國客戶不斷變化的需求進行定制。

Blume 在今年初接受《柏林晨報》採訪時就曾指出，開發新產品是重奪中國市場的關鍵。

他特別提到，中國客戶擅長應用軟體，如語音識別，更傾向於使用語音控制來減少手動操作。

高效率成果： VCTC 和福斯汽車集團旗下的軟體科技公司 CARIAD 中國僅用 18 個月，就向福斯品牌交付了首款全新本土化電子電氣架構，專為中國客戶設計的「中國電子架構」（CEA）。

未來攻勢： 福斯汽車最早將於今年推出首款全新奧迪車型，隨後福斯汽車將於 2026 年發起車型攻勢。

出口擴展：中國製造輻射亞洲及中東

VCTC 不僅服務於中國市場，更在福斯汽車集團的國際化戰略中扮演關鍵角色。該公司正不斷拓展從中國向東南亞和中東地區的出口業務。

由於本地優化的生產和具有競爭力的供應鏈，在中國製造的車型可以經濟高效地出口到高增長市場。

《法蘭克福匯報》網站曾以「第二個沃爾夫斯堡」來形容福斯汽車首次在中國完成全部研發工作的意義，將合肥研發中心與福斯汽車總部所在地德國沃爾夫斯堡相提並論。

Blume 堅信，透過這一里程碑，福斯汽車集團鞏固了在全球最大汽車市場的地位，並朝著成為全球汽車行業技術推動者的明確目標邁進。