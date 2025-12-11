調查曝光股價跳水！中興遭美查海外賄賂案 恐賠破10億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-12-11 19:29

《路透》周四 (11 日) 引述知情人士消息報導，中國電信設備製造商中興通訊 (ZTE)(00763-HK)(000063-CN) 可能需向美國政府支付逾 10 億美元，以了結多年來涉及外國行賄的調查。消息人士表示，美國司法部近月加速推進調查，聚焦中興是否在南美洲等地違反《海外反腐敗法》(FCPA)，相關行為最晚被指發生於 2018 年。

知情人士透露，美方正在研擬的和解方案，最終金額可能超過 10 億美元，甚至可能高達 20 億美元以上，部分計算基礎來自涉嫌透過不當手段取得的商業利益。在消息傳出後，中興在香港掛牌的股票周四重挫逾 12%，深圳股價亦跌停 10%。

‌



中興在提交給香港交易所的聲明中表示，公司正與美國司法部「持續溝通」。中興強調，公司致力強化合規制度、打造業界領先的合規框架，並對任何涉及腐敗行為者採取「零容忍」態度。

美國調查聚焦南美洲交易 可能涉及刑事共謀指控

知情人士指出，美國司法部調查方向包括中興在南美洲的多項交易，其中一名消息人士更點名委內瑞拉，認為該地區部分合約可能涉及行賄。另一名人士則表示，司法部研議的潛在指控之一，是「共謀進行賄賂」的刑事罪名。

FCPA 個案通常需數年才能曝光並完成調查。兩名消息人士皆指出，中興相關行為最晚發生於 2018 年。美國司法部與商務部均拒絕就進行中的執法案件置評。

但任何美方與中興的和解協議，都需經中國政府批准。中國駐華府大使館發言人劉鵬宇受訪時表示，他並不知悉中興案細節，但強調中國「一向要求企業在海外依法經營、遵守當地法律」。

若未達成和解 中興恐再面臨美國供應禁令風險

中興過去已因違規出口美國產品至伊朗，在 2017 年向美國認罪並支付 8.92 億美元。然而商務部於 2018 年指出，中興未如實處分涉案員工，因此祭出全面禁止美國企業向中興供貨的制裁，迫使公司一度停擺。其後在當時的美國總統川普支持下，中興再支付 10 億美元 罰金，禁令才在同年夏天解除。

消息人士透露，美國商務部正在審查與司法部相同的事實，以判定中興是否違反 2018 年、為期 10 年的合規協議。若認定違規，美方可依法恢復供應禁令。