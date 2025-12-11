鉅亨網編譯段智恆 2025-12-11 20:06



《路透》周四 (11 日) 報導指出，美國自越南進口的電話與零組件在 11 月降至 2020 年以來最低水準，反映以三星電子 (Samsung Electronics) 為主的出口商正面臨貿易不確定性與消費需求放緩的壓力。根據越南本周公布的官方數據，越南對美國的手機出口在 11 月跌至不到 4.1 億美元，為 2020 年 5 月以來最低，並連續第四個月下滑。

美國手機進口急凍！三星越南出貨大跌 創近五年新低(圖：REUTERS/TPG)

儘管智慧型手機本身不在美國關稅清單之內，但貿易政策不確定性仍干擾了越南今年的整體出貨表現。報導指出，越南手機出口今年 1 月達到高峰，並在 5 月於川普政府豁免手機及其他電子產品的大幅關稅後短暫回升。然而，自 8 月起，美國對越南商品加徵 20% 關稅，即便智慧手機獲得豁免，相關出貨仍大幅放緩。

越南官方數據顯示，當地手機產量自 8 月起按年計算持續下降，並在 11 月出口數據中再次反映供應鏈的疲弱狀態。雖然近期連月下降，但上半年強勁的增長抵銷了後半年的下滑，使越南今年前 11 個月的手機出口總額仍與去年同期大致持平。

報導指出，越南手機出口結構高度集中於三星，因這家南韓企業在越南擁有大型製造基地，是越南最大手機生產與出口企業。截稿前，三星並未公開其在越南的具體出口數據，且對越南的貿易統計不予置評。

一名熟悉三星越南營運的企業主管表示，公司正在依據全球市場需求轉弱的情況，調整在越南的生產與出貨規模，以因應消費者信心疲弱的環境。

智慧型手機出口下滑同時拖累越南整體出口。官方資料顯示，越南 11 月出口總額降至近 40 億美元，為 4 月以來最低。手機相關產品是越南最重要的出口項目之一，佔其製造業產值及對美出口結構中的關鍵地位，因此手機出口波動往往會對越南整體貿易表現產生顯著影響。