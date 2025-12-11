鉅亨網編譯段智恆 2025-12-11 21:38

《彭博》周四 (11 日) 報導，半導體大廠博通 (AVGO-US) 股價今年一路急漲，在人工智慧 (AI) 熱潮推動下，自 4 月低點以來大漲逾 180%，並在周三刷新歷史新高。然而，在公司即將公布財報之際，部分投資人開始擔憂，這樣的漲勢是否已讓博通「漲多、難再更高」。

〈財報前瞻〉飆180%還能再衝？博通業績出爐前爆「漲多疑慮」(圖：REUTERS/TPG)

亨廷頓國家銀行全球成長型股票策略經理 Peter Sorrentino 表示，公司持有博通股票，但對市場的強烈預期感到戒慎。他指出：「我們有點擔心，這支股票已經處在容易讓市場失望的位置。」

估值創新高、期望值偏高 投資人憂「漲多出貨」壓力升溫

部分投資人擔心，博通的估值已處於歷史罕見高點。其遠期本益比來到 42 倍，遠高於 10 年平均的 17 倍，甚至超過「美股七雄」科技股中除特斯拉 (TSLA-US) 之外的所有公司。Sorrentino 表示，過去六個月內，公司並未再加碼持股，因目前價格已反映高度樂觀情緒。

市場普遍預期，博通截至 10 月 31 日的會計年度第四季調整後每股盈餘將達 1.87 美元，高於去年同期的 1.42 美元；營收則有望從去年同期的 141 億美元升至約 175 億美元。其中約 62 億美元預料來自 AI 相關業務，年增約 68%。Janus Henderson 分析師 Shaon Baqui 表示，市場預期雖然偏高，但博通與 Google 生態系緊密連結，受惠於 Gemini 3 等大型模型推進，「這些成長理由確實存在」。

除了數據本身，市場也將關注博通執行長陳福陽在財報電話會議上的談話。投資人普遍對陳福陽執掌下的公司抱持高度信任，Baqui 指出：「投資圈幾乎抱持『In Hock We Trust』的態度，他幾乎季季都有令人意外的新亮點。」

分析師關注客戶集中度與其他業務復甦跡象

上季的「意外亮點」是博通宣布取得一名新客戶、訂單規模逾 100 億美元，消息刺激股價隔日大漲 9.4% 並收在紀錄新高。分析師認為，如再公布新客戶或大型訂單，有助緩解部分投資人對雲端巨頭 (Hyperscalers) 高度集中支出的疑慮。

Melius 分析師 Ben Reitzes 在 12 月 8 日的報告中指出，來自 Google TPU 訂單的強勁需求，有望支撐博通明年的獲利預估，但從長期角度來看，市場仍偏向希望博通能在七大雲端客戶中取得更廣泛的業務布局。

除了 AI，博通在軟體、企業儲存設備、寬頻與無線通信等傳統部門的復甦跡象，也將是投資人關注的焦點。多名分析師認為，即使博通公布強勢數據，只要市場獲利了結壓力升高，股價仍可能面臨「財報見光死」的反應。