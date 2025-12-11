鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-11 20:40

綜合外媒周四 (11 日) 報導，甲骨文 (ORCL-US) 周三公布季度營收不如預期，周四盤前股價重挫逾 12%，並拖累輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 等 AI 相關科技股全面下挫，市場對 AI 基礎設施激進支出的疑慮再度浮現。

AI支出疑慮再起！甲骨文營收不佳引發科技股連鎖下挫。(圖:Shutterstock)

儘管市場對其人工智慧基礎設施需求強勁，但甲骨文公布的最新季度營收僅達 160.6 億美元，低於 LSEG 彙編的分析師預期 161.2 億美元。消息一出，該公司股價周四盤前延續前一日跌勢。

‌



其股價重挫也拖累其他 AI 相關科技股走低。晶片龍頭輝達、美光 (MU-US) 微軟、CoreWeave 滑落 3%、超微 (AMD-US) 在盤前皆下跌。

自 9 月以來，甲骨文一直是市場熱議焦點。該公司當月完成 180 億美元的大規模債券發行，創下科技業史上最大規模債務籌資之一，同時與 OpenAI 簽訂總值 3,000 億美元的合作協議。

全球投資人質疑甲骨文激進的 AI 基礎設施擴建計畫，以及是否需要如此龐大的債務來執行。該公司已透過銀行聯貸，針對新墨西哥州與威斯康辛州的資料中心取得數十億美元的建設貸款。