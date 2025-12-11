鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周四 (11 日) 報導，甲骨文 (ORCL-US) 周三公布季度營收不如預期，周四盤前股價重挫逾 12%，並拖累輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 等 AI 相關科技股全面下挫，市場對 AI 基礎設施激進支出的疑慮再度浮現。
儘管市場對其人工智慧基礎設施需求強勁，但甲骨文公布的最新季度營收僅達 160.6 億美元，低於 LSEG 彙編的分析師預期 161.2 億美元。消息一出，該公司股價周四盤前延續前一日跌勢。
其股價重挫也拖累其他 AI 相關科技股走低。晶片龍頭輝達、美光 (MU-US) 微軟、CoreWeave 滑落 3%、超微 (AMD-US) 在盤前皆下跌。
這波跌勢抵銷了聯準會周三降息所帶來的市場樂觀情緒。儘管聯準會決策官員內部分歧日益擴大，但投資人對明年進一步降息的前景更具信心。然而，甲骨文財報重新點燃市場對資料中心激進支出的憂慮，科技股跌勢從美股盤前蔓延至亞洲與歐洲市場，那斯達克 100 指數與標普 500 指數期貨雙雙走低。
自 9 月以來，甲骨文一直是市場熱議焦點。該公司當月完成 180 億美元的大規模債券發行，創下科技業史上最大規模債務籌資之一，同時與 OpenAI 簽訂總值 3,000 億美元的合作協議。
此外，甲骨文積極進軍雲端基礎設施領域，與亞馬遜 (AMZN-US)、微軟及 Google(GOOGL-US) 等科技巨頭競逐 AI 合約。
全球投資人質疑甲骨文激進的 AI 基礎設施擴建計畫，以及是否需要如此龐大的債務來執行。該公司已透過銀行聯貸，針對新墨西哥州與威斯康辛州的資料中心取得數十億美元的建設貸款。
根據花旗分析師 Tyler Radke 估計，該公司未來三年每年將籌資約 200 億至 300 億美元債務。值得注意的是，儘管近期股價回落，甲骨文今年迄今仍上漲 34%。
