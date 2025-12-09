鉅亨網編譯段智恆 2025-12-09 23:10

《Politico》刊登訪問指出，美國總統川普表示，他可能考慮針對部分美國商品調降關稅，但同時強調廣泛使用進口稅是其經濟策略核心，主導企業投資回流並振興汽車與半導體製造等產業。

川普稱考慮調降部分關稅 強調進口稅能吸引企業回流(圖：REUTERS/TPG)

當被問及是否會將降稅範圍擴大至咖啡、牛肉、香蕉之外的其他商品時，川普回應「有些產品會降，有些則會加徵關稅」。他強調，近期為因應食品價格壓力而做出的關稅減免只是「非常小的讓步，不算大事」，仍會維持整體高關稅架構。

面對關於關稅帶來負面通膨效應的質疑，川普辯稱關稅政策正帶來龐大投資。他宣稱，美國「有 18 兆美元湧入」，暗示企業與國家想透過投資取得關稅豁免，從而增加投資承諾與設廠動機。

川普表示，關稅政策正推動汽車產業回到美國設廠，並將其視為貿易與產業策略成功的例證。他更以英特爾 (INTC-US) 為例，稱政府今年早些時候入股該公司是一項勝利，並強調「我在 10 分鐘內賺了 400 億美元，沒有人討論這件事」。