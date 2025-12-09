鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-09 19:31

綜合外媒周二 (9 日) 報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 總裁植田和男近日連續釋出貨幣政策轉向訊號，暗示利率上調時間已愈來愈近，市場高度聚焦 12 月 19 日的利率決策是否將再度升息。植田日前在接受《金融時報》(FT)訪問時表示，日本距離「可持續達成 2% 通膨目標」更進一步，並認為貨幣政策正逐步朝正常化方向收緊。

日銀進入升息倒數？植田和男：更接近可持續2%物價目標(圖：REUTERS/TPG)

植田指出，「我們更接近實現 2% 通膨的持續水準」，顯示日本央行將有更充足理由退出長年的超寬鬆政策。有消息人士指出，只要在會議前日本經濟與金融市場未出現重大衝擊，日銀已準備好升息，市場普遍預期政策利率可能上調至 0.75%，將是自 1995 年以來最高水準。

植田進一步強調，若再度升息，這不意味著調整將告一段落，未來仍會「慢慢調整貨幣寬鬆的程度」，直到通膨達成可持續水準，且政策利率回到「自然利率」。他未具體說明自然利率的位置，但語氣被市場視為日銀將漸進式解除寬鬆政策的暗示。

在利率預期升溫下，日元對美元匯率在植田談話曝光後短線回升，一度短暫升破 1 美元兌 156 日元。不過日元仍處弱勢，日銀也再度強調正在密切關注匯率變動對通膨的影響。日元曾於 11 月跌至 157.89，創下今年以來新低，引發輸入性通膨疑慮，亦被部分日銀觀察人士視為促使 12 月升息的因素之一。

另一方面，植田在日本國會備詢時提到，近期長期利率升幅「有些迅速」，10 年期公債殖利率本周已攀至 18 年高點。他指出，若長期利率在偏離正常市場動態的情況下急速上升，日銀將「彈性調整操作」，包含擴大國債購買規模，以避免市場波動干擾政策調整節奏。

植田也提到，日本企業薪資計畫將成為左右下一步決策的重要依據。他表示，日銀目前正積極蒐集明年度企業加薪資訊，「我們會將這些資料納入整體判斷」。他認為，勞動市場吃緊帶動薪資向上，且實質利率仍處於極低水準，調整寬鬆政策有助達成 2% 物價目標，顯示薪資與通膨的連動性已逐步成形。