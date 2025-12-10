鉅亨網編譯段智恆 2025-12-10 03:00

《路透》報導，瑞士政府周二 (9 日) 意外撤下先前公布的美國關稅下調公告，並表示該內容「因錯誤發布」，目前無法確認相關細節。瑞士政府發言人指出，聯邦行政單位已為多種可能情境進行準備，但目前「無法確認任何一項」，強調經濟部門將在適當時機「主動對外溝通」。

先前被撤下的聲明曾指出，美國對瑞士商品的進口關稅將自現行 39% 調降至 15%，且回溯自 11 月 14 日生效。不過，該公告隨後自官方網站消失，而相關內容的真實性仍未明朗。

兩名知情人士向《路透》表示，官方確認降稅措施可能將在 12 月 10 日或 11 日公布，但並未提供更多細節。瑞士官員先前公開表示，正式宣布有望於 12 月中前出爐。

美國與瑞士已於 11 月 14 日達成初步協議，美方將調降關稅，作為交換，瑞士企業承諾在 2028 年底前於美國投資 2,000 億美元。美國總統川普今年 8 月宣布提高對瑞士商品關稅，理由是美國對瑞士存在龐大貿易逆差。

瑞士政府周二的聲明提到，涉及美國進口商品關稅的法規「將回溯至 2025 年 11 月 14 日生效」，並指出降稅範圍涵蓋相關法規附件 1 與附件 2 所列商品。不過該內容後續即遭撤回，呈現政策仍處於不確定狀態。

瑞士工商與工業團體對降稅協議普遍表達歡迎，認為美國調降關稅可使瑞士企業重新與歐洲競爭對手站在同一條起跑線。歐盟方面已與美國達成協議，美方對歐盟輸美商品適用 15% 關稅，與瑞士在初步協議中的稅率一致。

瑞士向美國出口數據顯示，2024 年該國對美貨物順差為 383 億美元；截至 2025 年 7 月，該順差已擴大至 557 億美元，部分原因來自美國企業在川普政府於今年 4 月啟動「對等關稅」前提前進貨。這些關稅措施也被視為美國針對主要夥伴貿易政策談判的籌碼之一。