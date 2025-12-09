鉅亨網編譯段智恆 2025-12-09 02:00

根據《彭博》周一 (8 日) 報導，美國公債殖利率本周開盤走升，帶動全球多國公債價格承壓，投資人正等待三場大型美債標售與本周聯準會 (Fed) 利率決策，市場雖普遍押注將迎來今年第三度降息，但也擔憂 Fed 的會後訊號將影響 2026 年的利率路徑，甚至可能導致短暫的「鷹式降息」。

美債殖利率周一全面走高，中段年期表現最為疲弱，收益率攀升約 3 至 6 個基點。美國財政部將於紐約時間下午 1 點標售 580 億美元的 3 年期公債；接著在周二及周四再標售 390 億美元的 10 年期與 220 億美元的 30 年期公債。本次標售時間較以往有所調整，以避開 Fed 適逢召開為期兩天的貨幣政策會議。

市場預期 Fed 將在會議結束後宣布降息 1 碼 (25 個基點)，讓利率落在 3.5% 至 3.75% 區間；但外界更關注官員對 2026 年的利率「點陣圖」(Dot Plot) 展望，因通膨仍高於目標水準，存在是否延後降息的變數。

市場預期「鷹式降息」 長天期殖利率攀至多月高點

Oxford Economics 首席分析師 John Canavan 表示，降息幾乎確定，但 Fed 可能會以較鷹派的語氣框架，「若 Fed 強調明年可能長期按兵不動，市場將失望」，因目前市場押注最快明年 4 月仍有再次降息機會。

10 年期美債殖利率周一上升 4 個基點至 4.18%，逼近 4.2% 這一關鍵區間阻力，30 年期殖利率則升至約 4.83%，為 9 月以來新高。近數周，與終點利率相關的掉期市場顯示，市場對 Fed 最終降息幅度的預期快速收斂；假設本周降息，市場目前僅預估明年再降兩次，較上周預期略微減少。

Vanguard 全球利率主管 Roger Hallam 表示，Fed 正以「風險管理」立場推進政策，並可能在利率接近 3.5% 時停止降息。他指出，明年經濟仍成長，但通膨仍高於目標，意味著利率不會如市場期待持續下降至 3% 附近。

此外，在新任 Fed 主席即將出現的前提下，市場也憂心政策受到政治壓力干擾，導致降息步伐過快，使長天期公債殖利率出現額外「風險溢價」。紐約聯準銀行模型顯示，期限溢價 (Term Premium) 已回升至 0.7%，為 9 月以來水準。

Fed 接班變數升高 市場警惕政策方向被淡化

美國總統川普近日表示，已接近選定下一任 Fed 主席人選。市場認為，現任白宮國家經濟會議主任哈塞特 (Kevin Hassett) 為最可能接班人，他在《CNBC》上表示，「未來半年不應預先規劃利率方向」，強調必須依據數據而非提前做出承諾。