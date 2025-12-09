鉅亨網編譯段智恆 2025-12-09 01:00

《路透》周一 (8 日) 援引知情人士消息報導，日本軟銀與輝達 (NVDA-US) 正洽談參與美國機器人人工智慧 (AI) 新創 Skild AI 的最新募資案，該輪金額可能超過 10 億美元，估值上看約 140 億美元。路透取得的投資條款顯示，此筆交易若順利完成，將使 Skild AI 的估值較今年稍早的 B 輪融資幾乎翻倍。

根據 PitchBook 資料，Skild AI 先前在 5 億美元 B 輪募資中，估值約為 47 億美元，投資者包括輝達、LG 的創投部門、三星以及其他科技企業。本次投資若落實，等同估值在短時間內近乎三倍成長，突顯資本市場對機器人基礎模型 (Foundation Models) 企業的高度關注。

Skild AI 創立於 2023 年，由前 Meta AI 研究人員創辦，並獲亞馬遜 (AMZN-US) 與 Lightspeed Venture Partners 等風險投資參與。公司專注於打造適用於各類機器人的通用軟體與 AI 模型，並不自行生產硬體。其技術旨在為機器人建立「通用大腦」，透過大量資料訓練，讓機器具備類似人類的感知與決策能力，以突破泛用型機器人普及受阻的瓶頸。

消息人士表示，軟銀對 Skild 的技術在試點專案中印象深刻，因此推動本次投資洽談。Skild 與軟銀尚未回應評論請求，輝達則拒絕置評。知情者指出，交易內容仍可能變動，但目標是在聖誕節前敲定。

市場對人形與泛用機器人企業的投資熱度近年快速攀升，主要原因是人工智慧加速使機器能夠執行更複雜任務。不過，部分專家提醒，真正具備全面適應能力的「通用機器人」仍存在技術難度，距離大規模商用可能還需多年。

機器人投資也與軟銀策略緊密相關。軟銀執行長孫正義一直將機器人視為核心方向，今年 10 月更以 54 億美元收購瑞士工程公司 ABB 的機器人業務。此外，《Politico》上周報導，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 正與企業高層會面，希望加速機器人產業發展，並透露川普政府最快明年可能發布相關行政命令。