根據外媒周一 (29 日) 報導，白銀價格在一夜之間大幅回落，此前一度首度衝破每盎司 80 美元關卡，盤中高點甚至觸及 84 美元，隨後急轉直下，暫時中斷近來幾乎呈現直線上漲的走勢。市場人士指出，這波漲勢主要由中國投機性需求推動，但在價格急跌之際，交易員普遍未能找到明確的單一引爆因素。

白銀價格突然回檔。

中國投資需求的快速升溫，先前將白銀價格推向新高，上海現貨白銀相對倫敦市場的溢價一度超過每盎司 8 美元，創下歷史新高。隨著行情過熱，市場波動也隨之加劇。

中國投機需求過熱 市場示警未能降溫

市場熱度部分來自社群媒體推波助瀾，使投資人蜂擁而入。高盛亞洲交易部門則指出，白銀回落「並沒有明確的導火線」。高盛分析認為，距離農曆新年僅剩數日，中國商品市場波動本就偏高，白銀在中國期貨市場午盤前一度大漲 9.25%，但下午風險情緒轉弱，貴金屬出現明顯修正。

根據高盛整理，鈀金與白金當日雙雙跌停，白銀早盤漲幅幾乎完全回吐，終場僅小漲 0.51%，金價則下跌 0.91%。四種貴金屬期貨合約的未平倉量同步下降，顯示資金正在撤出。

流動性偏低 放大短線修正幅度

高盛也指出，廣州期貨交易所 (GFEX) 日前已收緊鈀金與白金的交易限制，抑制過度投機，部分資金因而離場，帶動相關金屬價格回落。《彭博》宏觀策略師 Adam Linton 同樣認為，白銀此波下跌並無「明確兇手」，但在流動性偏低、價格呈拋物線式上漲的情況下，本就容易出現快速回檔。

Linton 表示，宏觀驅動因素尚不明朗、年底流動性清淡，使得貴金屬價格容易出現劇烈且不穩定的波動，這樣的走勢可能會延續至 2025 年剩餘交易時段。

中國相關管制措施實際上是延續既有政策，最早於 10 月 30 日由中國商務部公布。儘管中國名列全球前三大白銀生產國，但多數白銀來自其他工業金屬的副產品，加上中國本身也是全球最大消費國之一，因此並非主要出口國。

中國期貨分析師 Wang Yanqing 表示：「投機氛圍非常濃厚，市場炒作現貨供應吃緊的題材，現在看起來已經有些過頭。」

此外，部分交易所也開始提高風險控管。芝商所 (CME) 宣布，自周一起將調高部分白銀期貨合約的保證金水準，Wang Yanqing 認為，這將有助於抑制過度投機。

有市場人士指出，白銀快速上漲後本就需要喘息。用於偵測羊群行為的 PFR ExtremeHurst 模型，已對白銀發出「高點耗竭」訊號，與 10 月金價在修正 11% 前出現的警訊相似。



部分市場參與者也將短線轉折歸因於馬斯克周末的發言。他在社群平台 X 上回應中國出口限制相關貼文時表示，「這不是好事，白銀在許多工業製程中都是必需品。」