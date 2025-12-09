Gartner：95%車廠都在投資AI 四年後可能只剩5%在堅持
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《路透社》周一（8 日）報導，市調機構 Gartner 的最新研究指出，當下汽車行業人工智慧（AI）投資熱潮很難長期維持，到 2029 年預估只有約 5% 車廠仍會保持強勁 AI 投入，而現在這一比例超過 95%，意味大部分廠商的投入力度將急劇收縮。
Gartner 認為，未來真正能在 AI 競爭中脫穎而出的，將是少數幾家具備扎實軟體基礎、技術敏銳度高的管理層，以及始終堅持長期 AI 策略的車廠，意味著行業的 AI 實力差距可能會進一步拉大。
福斯等老牌車廠正在努力補課，希望追上特斯拉 (TSLA-US) 、比亞迪 (002594-CN) 等競爭者。Gartner 分析師 Pedro Pacheco 指出，傳統車廠內部的結構性阻礙與保守思維仍在拖後腿。
他表示，想要真正抓住 AI 機會，車廠必須轉型為「數位優先」的組織，拆除內部壁壘，並把科技策略提升到最高決策層，甚至讓軟體主管直接向執行長匯報。「軟體能力不過關的企業，在未來競爭中一定吃力。」
