黃金靠邊站？不只是炒作 白銀為何一路狂飆

隨著投資需求急速升溫、供給面卻相對吃緊，白銀價格在 12 月底一度衝破每盎司 80 美元，幾乎是 1 年前的 3 倍漲幅，表現甚至遠超今年累計上漲逾 70% 的金價。

工業用途廣泛 白銀需求不只來自投資人

與黃金一樣，白銀仍是珠寶與硬幣的重要原料。中國與印度因龐大的工業體系、人口規模，以及白銀飾品長期作為代際傳承的保值工具，仍是全球最大的白銀消費國。

市場規模較小 流動性風險放大價格波動

不過，白銀市場規模明顯小於黃金，日交易量較低、庫存相對有限，流動性一旦緊縮，價格容易出現劇烈波動。目前倫敦市場儲存的白銀總值約 650 億美元，相較之下，黃金存量價值接近 1.3 兆美元。

黃金市場背後，還有各國央行約 7,000 億美元的黃金存放於英格蘭銀行金庫，在流動性吃緊時可出借，等同於「最後貸款人」角色；白銀則不存在類似的官方儲備機制。

供給受限、投機升溫 推升白銀 2025 年暴漲

白銀通常與黃金同向波動，但價格變化更為激烈。今年初金價大漲，使金銀比一度拉高至 1 盎司黃金可兌換超過 100 盎司白銀，吸引部分投資人進場押注白銀補漲行情。

全球白銀需求已連續 5 年超過礦山產量，白銀 ETF 也持續吸引資金流入。

今年初，市場一度揣測美國可能對白銀課徵關稅，促使大量白銀湧入紐約 Comex 交易所金庫，導致倫敦現貨市場庫存快速下降；隨後，超過 1 億盎司白銀流入實體 ETF，使供給更加緊繃。

10 月印度節慶需求推升實體買盤，市場一度陷入供應緊縮，借銀成本創下新高，價格快速上漲。倫敦白銀價格甚至高於其他市場，最終吸引額外供給回流，才稍微緩解壓力。