黃金靠邊站？不只是炒作 白銀為何一路狂飆
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周一 (29 日) 報導，2025 年金價強勢大漲，美國總統川普政府非傳統的經濟政策，促使投資人與各國央行轉向避險資產。不過，在這波貴金屬多頭行情中，真正搶盡鋒頭的並非黃金，而是白銀。
隨著投資需求急速升溫、供給面卻相對吃緊，白銀價格在 12 月底一度衝破每盎司 80 美元，幾乎是 1 年前的 3 倍漲幅，表現甚至遠超今年累計上漲逾 70% 的金價。
金銀同樣受惠於政治動盪、通膨壓力與貨幣走弱等因素，吸引投資人作為避險工具。不過，與黃金不同的是，白銀同時也是重要的工業金屬，價格長期維持在高檔，可能侵蝕製造商獲利，並迫使企業加快尋找替代材料。
工業用途廣泛 白銀需求不只來自投資人
白銀具備極佳的導電性能，廣泛應用於電路板、開關、電動車與電池；太陽能板所需的銀漿更是關鍵材料，此外，白銀也用於醫療器材的抗菌塗層。
與黃金一樣，白銀仍是珠寶與硬幣的重要原料。中國與印度因龐大的工業體系、人口規模，以及白銀飾品長期作為代際傳承的保值工具，仍是全球最大的白銀消費國。
各國政府與鑄幣機構，也持續消耗大量白銀製作投資型銀幣。相較黃金，白銀每盎司價格較低，使其更容易被散戶投資人接受，而在貴金屬多頭行情中，白銀價格的波動幅度通常也更為劇烈。
市場規模較小 流動性風險放大價格波動
白銀用途多元，使其價格同時受到製造景氣、利率變化，甚至再生能源政策影響。當全球經濟加速成長，工業需求往往推升白銀價格；若經濟前景轉弱，投資需求則可能成為支撐力量。
不過，白銀市場規模明顯小於黃金，日交易量較低、庫存相對有限，流動性一旦緊縮，價格容易出現劇烈波動。目前倫敦市場儲存的白銀總值約 650 億美元，相較之下，黃金存量價值接近 1.3 兆美元。
黃金市場背後，還有各國央行約 7,000 億美元的黃金存放於英格蘭銀行金庫，在流動性吃緊時可出借，等同於「最後貸款人」角色；白銀則不存在類似的官方儲備機制。
供給受限、投機升溫 推升白銀 2025 年暴漲
白銀通常與黃金同向波動，但價格變化更為激烈。今年初金價大漲，使金銀比一度拉高至 1 盎司黃金可兌換超過 100 盎司白銀，吸引部分投資人進場押注白銀補漲行情。
美國、法國等主要經濟體的高額債務，加上政治上缺乏解決意願，也促使部分投資人轉向白銀等替代資產，遠離政府公債與法定貨幣，這股趨勢被市場稱為「貶值交易」(Debasement Trade)。
供給面同樣吃緊。全球白銀產量受到礦石品位下降與新礦開發不足影響，墨西哥、秘魯與中國等三大產銀國，近年皆面臨法規與環保限制。值得注意的是，多數白銀為其他金屬的副產品，使供給調整更具僵固性。
今年初，市場一度揣測美國可能對白銀課徵關稅，促使大量白銀湧入紐約 Comex 交易所金庫，導致倫敦現貨市場庫存快速下降；隨後，超過 1 億盎司白銀流入實體 ETF，使供給更加緊繃。
10 月印度節慶需求推升實體買盤，市場一度陷入供應緊縮，借銀成本創下新高，價格快速上漲。倫敦白銀價格甚至高於其他市場，最終吸引額外供給回流，才稍微緩解壓力。
白銀於 11 月被列入美國關鍵礦物名單後，市場對潛在關稅政策持續高度敏感。12 月下旬，在中國宣布白銀出口限制政策延續、加上特斯拉執行長馬斯克在社群平台 X 上發文示警白銀對工業的重要性後，白銀價格於 12 月 26 日正式突破 80 美元關卡。
