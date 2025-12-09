鉅亨網編譯段智恆 2025-12-09 00:00

美國聯準會 (Fed) 本周預料將連續第三度降息，但主席鮑爾為爭取委員支持所面臨的阻力卻愈發明顯，突顯出其任期進入尾聲後，內部共識難以維持與未來 Fed 主席將遭遇的挑戰。

鮑爾任期倒數！Fed共識難維持 本周降息料再現反對票(圖：REUTERS/TPG)

今年三次降息皆出現反對票，市場普遍預期在今年最後一場會議中，可能再有三名官員投下否決票。鮑爾任期將於明年 5 月屆滿，儘管他長期以促成共識著稱，但當前的經濟局勢——高通膨與走弱的就業市場同時存在——使 Fed 對政策立場愈加分裂。

前克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，分歧反映經濟路徑存在不同演變可能，「如果沒有分歧，反而值得擔憂。」

高通膨與疲弱就業拉扯 Fed 內部分歧擴大

目前大多數官員同意利率需降至「既不壓抑景氣也不刺激過度需求」的中性水準，但對該數字落在哪裡缺乏共識，引發更頻繁的反對票。巴克萊資本首席美國經濟學家 Marc Giannoni 指出，當政策接近中性時，爭議反而更難釐清，因為很難界定政策到底偏緊、偏鬆或正好居中。

過去六周，Fed 官員不斷互相釋出分歧訊號，有人主張支持疲弱的勞動市場，需要更快降息；也有人認為通膨仍太高，應暫停降息。市場對 12 月降息的預期也隨各派講話波動。

最後，由兩名被視為鮑爾核心盟友的官員公開支持降息，向市場傳遞出鮑爾傾向推動決策走向的暗示。這也是鮑爾多年來維持共識的常見策略——反對者換取在會後聲明與未來政策指引中的語句調整，以換得投票支持。然而，這種內部協調文化正面臨瓦解。

若這次再出現三票反對，將使過去四次會議累計八次反對票，與此前連續 47 場會議的反對票總數持平，代表「分裂已成常態」。

川普將任命新主席 降息爭議恐更激烈

在鮑爾任期進入倒數之際，美國總統川普即將決定下一位 Fed 主席人選。川普多次公開主張大幅降息，這可能使未來的政策討論更具對立性。部分官員恐對新任主席提出的降息需求更加存疑，以避免被認為迎合政治壓力。

市場普遍認為的領跑者為白宮國家經濟會議主任哈塞特 (Kevin Hassett)。他主張人工智慧(AI) 提升生產力，可舒緩通膨，使美國可「大幅降息」。他以 1990 年代網路普及降低通膨為例，但多數 Fed 官員對此抱持保留態度。

依 9 月更新的利率預測，官員平均預估 2026、2027 年僅再各降息一次。這些預測將重估，市場將關注對 AI 生產力效應的看法是否有明顯改變。

降息恐偏鷹式表態 就業轉弱與通膨回升形成壓力

支持降息的一方將引用近月疲弱的勞動數據。9 月失業率上升至 4.4%，ADP 最新報告顯示 11 月企業裁員達 32,000 人，為近三年最大減幅。然而，反對者則指出 Fed 核心通膨指標 12 個月漲幅仍達 2.8%，高於 2% 目標。

此外，新的減稅與放鬆監管政策可能刺激經濟，增加通膨壓力。更令市場不安的是，最新 11 月勞動資料要到會後才公布、通膨數據則再延後兩天，使決策必須在缺乏完整資訊下進行。

《彭博》經濟學家分析指出，市場已幾乎完全消化 1 碼 (25 個基點) 降息的預期，但關鍵在於「鮑爾是否會用更鷹派的語氣」。若鮑爾以鷹派方式框架降息，可能是為了安撫擔憂通膨的官員，也反映未來降息幅度有限。