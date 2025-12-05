鉅亨網編譯段智恆 2025-12-05 20:02

傳印度擬強制手機永久定位！蘋果、Google與三星強烈反對(圖：REUTERS/TPG)

這項建議由印度行動業者協會 (Cellular Operators Association of India, COAI) 提出。COAI 代表印度最大電信運營商 Jio 與 Bharti Airtel，主張現行調查中政府只能取得基地台定位資訊，誤差可能達數公尺，不足以支援執法，因此建議全面啟用輔助全球定位系統(A-GPS)，提高追蹤精準度。

一旦強制啟用，定位功能將無法被關閉，用戶無權拒絕，等於所有智慧手機全天候處於可追蹤狀態。

政府欲永久開啟 A-GPS 科技巨頭批「全球首例」

根據印度聯邦 IT 部 6 月的一封內部信，COAI 建議政府要求智慧手機必須永久啟動 A-GPS 定位，且不得由使用者自行關閉。目前 A-GPS 通常只會在緊急電話或特定應用程式運作時啟用。科技專家表示，該技術可將定位誤差縮小至約 1 公尺。

三名知情人士指出，蘋果公司、Google 與三星已向印度政府清楚表達反對立場。

另一遊說組織「印度手機與電子協會」(India Cellular & Electronics Association, ICEA) 在 7 月寄給政府的一封機密信函中警告，此舉不僅是監管越權，更將成為全球首個強制用戶永久啟用衛星定位的國家。信函指出，A-GPS 並非為「監控用途」設計，不應被用來建立追蹤制度。

隱私爭議升溫專家警告手機恐變「監控工具」

印度近期已因隱私爭議引發社會反彈。莫迪政府日前要求手機品牌預載由政府營運的網路安全 App，遭公民團體與政治人物批評恐成監控工具後，已被迫撤回。如今政府再討論永久定位機制，隱私議題迅速升溫。

英國工程技術學會數位鑑識專家 Junade Ali 表示，若印度強制使用 A-GPS，「智慧手機將等同於專用監控設備」。美國電子前哨基金會 (Electronic Frontier Foundation, EFF) 資安研究員 Cooper Quintin 則表示，他從未聽聞其他國家提出類似政策，形容此提案「相當可怕」。

印度 IT 部與內政部目前尚未做出任何政策決定。一名知情人士透露，原定本週與業界高層討論的會議已延期。

涉及軍方與媒體安全電信業者還要求禁用定位警示

ICEA 在信件中指出，受影響的使用者包含軍事人員、法官、企業高階主管與記者等「涉密族群」。若長期被強制定位，將對國安造成風險，也恐使敏感資訊被濫用。

另一方面，COAI 甚至建議政府要求手機廠商關閉「營運商正在請求使用定位」的跳出式提醒，理由是偵查對象可能因此察覺自己正被追蹤。ICEA 表示，提醒功能屬於必要透明機制，應優先保障隱私與用戶對自身位置的控制權，不應被移除。