鉅亨網編輯林羿君 2025-12-29 10:52

日本央行 (日銀 / BOJ) 董事會部分成員在本月稍早、決定調升政策利率的會議中指出，日本的實質利率水準仍然偏低，顯示未來仍有進一步升息的空間。

0.75%只是起點？日銀會議紀錄透露：實質利率仍偏低、還有升息空間。(圖:shutterstock)

日本央行 29 日公布 12 月會議紀要，表示：「日本的實質政策利率在全球主要經濟體中處於極低水準。」該名成員並指出，鑑於匯率變動對物價的影響，央行有必要調整貨幣寬鬆的程度。

日本央行本月將基準利率調升至 0.75%，創下 30 年來新高。此次會議紀要的公布，正值市場高度關注日本央行下一次升息時點之際。紀錄顯示，有一名成員認為，央行短期內應以「每隔數個月」的節奏調整政策，這樣的步調大致符合日本央行觀察人士的中位數預期。

彭博調查的經濟學家預期，日本央行約在 6 個月後再度升息，且多數人認為本輪升息循環的終端利率將落在 1.25%。日本央行前執行董事早川英男本月稍早也表示，央行可能在 2027 年初前將利率調升至 1.5%。

29 日公布的會議紀要明確顯示，日本央行目前的政策利率尚未達到「中性水準」。其中一名成員指出：「可以說，距離中性利率水準仍有相當一段距離。」

在 12 月 19 日決策會議後的記者會上，日本央行總裁植田和男表示，中性利率的具體水準難以精確界定；所謂中性利率，是指政策利率既不刺激、也不抑制經濟活動的水準。日本央行一項研究顯示，中性利率可能落在 1% 至 2.5% 的廣泛區間內。

會議紀要也顯示，部分成員呼應植田對中性利率的看法，認為其難以精準判定。有成員指出，央行應以相當大的彈性來解讀中性利率；另有成員則認為，政策不應鎖定特定水準，而應保持高度彈性。

此外，有一名成員表示，隨著經濟展望實現的可能性提高，薪資與物價同步上升的機制極有可能得以延續。另有成員指出，美國關稅的影響已無法再被視為「前所未見的風險」，而這正是央行今年稍早暫停緊縮政策的原因之一。

日元走勢對經濟影響 被提及 4 次

會議紀要亦顯示，部分董事對日元走貶表達關切，這很可能是 12 月 19 日決策前的考量因素之一。不過，摘要指出，本月會議中「日元」一詞僅被明確提及 1 次，而「匯率走勢對經濟的影響」則被提及 4 次。

相較之下，日本央行今年 1 月調升政策利率時，會議紀要顯示，「日元」共被提及 7 次，另有 2 次提到外匯市場動向。

在本月會議召開前，日元一度貶至 約 10 個月來低點，兌美元逼近 160 關卡；過去在此水準附近，日本當局曾出手進行匯市干預。儘管在日本央行與美國聯準會相繼調整政策後，美日利差有所收斂，但日圓仍持續疲弱，促使日本政府加強對市場過度波動的口頭警告。

會議紀要顯示，首相高市早苗領導的政府對日本央行此次升息並未表示反對，但態度仍偏向審慎。一名出席會議的內閣府官員表示：「有必要密切關注未來企業設備投資，以及企業獲利等因素的發展。」

高市早苗一向被視為支持寬鬆政策的政治人物，並於 10 月 就任首相。她上台後，市場一度質疑日本央行總裁植田和男在推動政策正常化上的空間；不過，通膨與日元走弱所帶來的政治成本，被認為限制了政府對本月升息決策的反對力道。