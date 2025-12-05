鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-05 14:20

印度央行周五 (5 日) 宣布將其基準附買回利率 (repo rate) 調降 25 個基點，至 5.25%，此舉符合媒體調查的經濟學家預期。

出口數據疲弱、製造業PMI觸底 印度央行降息應對外部不確定性(圖:shutterstock)

貨幣政策委員會 (MPC) 以一致投票通過了本次降息，主因是通膨壓力顯著緩解，同時也旨在支撐經濟成長。印度央行總裁 Sanjay Malhotra 表示，儘管外部不確定性帶來下行風險，但目前的總體經濟狀況是罕見的「金髮女孩」(goldilocks) 時刻，因為經濟保持健康的 GDP 成長、強勁的反通膨壓力以及穩定的需求。

官方數據顯示，印度經濟在 7 月至 9 月間擴張了 8.2%，超乎預期，創下 18 個月來最快的增速，主要得益於強勁的消費、製造業的改善以及私人投資的回升。

有鑑於此，央行將 2026 財年的實質 GDP 成長預測從原先的 6.8% 上調至 7.3%。同時，央行也大幅下調了 2026 財年的消費者通膨預測，從先前的 2.6% 降至 2%。

然而，央行也指出「一些關鍵經濟指標出現疲軟」，且外部不確定性構成下行風險。10 月份的工業活動已降至 14 個月來的最低點，而 11 月份的匯豐製造業採購經理人指數 (PMI) 也跌至九個月來的低點，暗示經濟可能放緩。貿易逆風明顯，10 月份整體對外出口下降了 11.8%，其中對主要貿易夥伴美國的出口年減 8.5%。

自 8 月以來，美國對印度商品實施了 50% 關稅，且其影響已在經濟中顯現。此外，印度盧比近期兌美元走弱，一度跌破 90 盧比兌 1 美元的重要關卡。