鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-04 00:21

綜合外媒周三 (3 日) 報導，美國服務業 11 月活動持續擴張，景氣仍展現一定韌性，但內部細項呈現分歧，包括新訂單放緩、就業仍維持萎縮，顯示需求與勞動市場仍面臨挑戰。ISM 非製造業指數上升至 52.6，創九個月高點；不過民間企業裁員增加、價格壓力各指標走勢不一致，使市場對服務業復甦力道保持審慎。

美國經濟暖中帶冷！11月服務業亮出九個月高點 就業卻連六個月萎縮(圖：REUTERS/TPG)

美國服務業 11 月活動持續擴張，景氣仍展現一定韌性，但內部細項呈現分。(圖：ZeroHedge)

‌



美國 11 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 54.5，前值 54.3

新訂單指數報 52.9，前值 56.2

僱傭指數報 48.9，前值 48.2

供應商交貨指數報 54.1，前值 50.8

存貨指數報 53.4，前值 49.5

價格指數報 65.4，前值 70.0

未完成訂單指數報 49.1，前值 40.8

新出口訂單指數報 48.7，前值 47.8

進口指數報 48.9，前值 43.7

庫存景氣指數報 54.8，前值 55.5

圖：ISM

服務業景氣改善 價格壓力降溫

根據供應管理協會 (ISM) 周三公布的數據，11 月服務業指數由 10 月的 52.4 小幅升至 52.6，高於市場預期，代表美國經濟最大部門仍維持擴張。支撐動能包括供應商交期延長及商業活動增加，相關指數升至三個月新高。ISM 表示，交期拉長可能與政府關門期間的航空運輸中斷、以及關稅變動影響下的通關程序延誤有關。

價格壓力部分，ISM 服務業「支付價格」指數降至七個月低點，顯示通膨壓力部分緩解。然而，標普全球 (S&P Global) 調查細項則顯示服務業成本上升，形成兩份調查之間的矛盾。標普全球服務業採購經理人指數 (PMI) 終值由 54.8 降至 54.1，為六月以來最低，但仍顯示擴張。

ISM 服務業「支付價格」指數降至七個月低點，顯示通膨壓力部分緩解。(圖：ZeroHedge)

從產業分類來看，12 個服務業產業在 11 月呈現成長，以零售、娛樂休閒及住宿餐飲表現最佳；營建等 5 個產業則出現萎縮。

新訂單方面，ISM 新訂單指數由 10 月的一年高點回落至 52.9，顯示需求動能趨緩，但未完成訂單指數升至二月以來最高，反映部分企業仍有未完成業務。ISM 主席米勒 (Steve Miller) 指出，新訂單與商業活動維持擴張，加上積壓訂單改善，是服務業「初步復甦」的正面訊號。

就業仍呈萎縮 ADP 裁員數創近兩年新高

儘管景氣指標改善，就業仍是服務業較弱的一環。ISM 服務業就業指數升至 48.9，為近六個月最佳，但仍低於 50，顯示雖有回穩跡象、整體就業仍持續萎縮。經濟學家指出，企業對 AI 導入與關稅影響仍抱持不確定性，加上部分企業透過自然流失方式縮減人力，使業者對擴大招聘保持謹慎。

與此同時，另據 ADP 周三公布的民間企業就業報告，美國 11 月減少 3.2 萬名員工，創 2023 年初以來最大降幅，進一步凸顯勞動市場降溫。服務業與製造業在招聘上分歧擴大：ISM 顯示服務業就業萎縮趨緩，而標普全球則觀察到服務業人力增加，反映不同調查樣本下的結構差異。

市場正等待延後發布的官方非農報告，該報告原訂 12 月初公布，因政府關門延後至 12 月 16 日。Fed 下周將召開利率決策會議，多位決策者近期對降息表態分歧。部分官員認為就業壓力與需求走弱可能支持進一步降息，另有多位官員則擔憂通膨壓力仍高，支持維持利率不變。