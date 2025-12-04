美國工廠動能卡關！9月生產數據傳遞疲弱訊號 Fed降息壓力大

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-04 02:30

綜合外媒周三 (3 日) 報導，美國 9 月工業生產表現疲弱，顯示製造業在不確定的貿易政策與汽車供應鏈干擾下持續承壓。根據聯準會 (Fed) 公布、因政府關門延遲逾一個月的數據，9 月工業生產僅微升 0.1%，前一個月則被下修為萎縮 0.3%；年增率則升至 1.62%，為 2022 年 11 月以來最佳表現，但整體動能依舊偏弱。

製造業占美國工業生產約四分之三，9 月產出持平，與前一月小幅增加 0.1% 相比顯示動能停滯。剔除汽車後，工廠產出僅上升 0.2%，反映汽車與零組件生產大跌 2.2% 成為拖累。汽車製造商自 9 月中旬以來面臨供應鏈干擾，也被認為壓抑了 9 月的整體生產。

其他品項中，木材製品下滑 3.5%，受到房市需求低迷影響；消費品產出連續第二個月下降。相對地，商用設備產出則呈現廣泛回升。公用事業因氣候因素反彈，但採礦與能源開採持平。

在更能反映企業投資與需求強弱的產能利用率方面，數據呈現明顯疲態。工業產能利用率維持在 75.9%，遠低於市場預期的 77.2%。工廠產能利用率則降至 75.5%，反映企業在不確定環境下趨於保守。市場普遍將產能利用率視為景氣與通膨壓力的先行指標，最新數據顯示通膨壓力有限，也強化市場對 Fed 下周降息的押注。

製造業在第三季幾乎呈現停滯。產業界對美國總統川普的貿易政策仍存不確定性，使企業投資與聘僱放緩，同時增加原物料成本。ISM 製造業指數已連續九個月落在萎縮區間。從勞動市場來看，製造業今年截至 9 月已累計流失 5.4 萬人，亦顯示產業景氣未見改善。