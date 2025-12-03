鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-03 23:18

《The Information》周三 (3 日) 報導指出，微軟多個事業部門已下修部分人工智慧 (AI) 產品的銷售成長目標，原因是許多業務員在截至今年 6 月的會計年度未能達成既定配額，反映企業客戶對新 AI 產品的採用步伐不如預期。

熱潮降溫？傳微軟下修AI銷售成長目標 股價應聲下挫(圖：REUTERS/TPG)

消息傳出後，微軟 (MSFT-US) 股價在紐約盤初一度下跌逾 2%，為 11 月 18 日以來最大盤中跌幅，截稿前下跌 2.84%，每股暫報 476.08 美元。

報導引述 Azure 雲端部門兩名業務員指出，微軟通常極少調降特定產品的銷售配額，但今年部分 AI 服務業務下修幅度明顯。其中一個 Azure 銷售團隊在上個會計年度設定要求業務員將客戶在 Foundry 等 AI 產品的支出提高 50%，但未達成率不到兩成，迫使微軟在 7 月將今年的成長目標下調至約 25%。

報導指出，這項調整反映企業對導入 AI 的意願仍有遲疑。部分公司抱怨 AI 工具在例行作業中的節省效果難以量化，且仍可能出現錯誤，增加實際應用風險。今年稍早一份 MIT 研究也指出，僅約 5% 的 AI 專案能順利走出試點階段、真正投入企業流程，加深市場對商業化進展緩慢的疑慮。

微軟與 Google(GOOGL-US)、Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等大型科技公司今年大量投入 AI 基礎設施建置，包括伺服器、資料中心與 AI 加速器等支出。不過，企業客戶端需求的實際成長尚未明確，投資人開始質疑數百億美元資本支出在短期內能否獲得相對回報。據外媒估計，美國科技巨頭今年在 AI 的總支出將逼近 4,000 億美元。

微軟今年 10 月公布財報時指出，該公司第一季資本支出達到近 350 億美元新高，並預期在本會計年度支出將持續上升。微軟同時提醒，AI 運算能力供應仍短缺，至少要到 2026 年 6 月底前都難以完全滿足需求。

雖然 AI 被視為微軟近年來的競爭優勢來源，但企業採購腳步放緩，使市場對 AI 商業化的時間線更加審慎。報導指出，業務部門調降配額的舉動，也反映出微軟在 AI 營收成長上面臨初期推廣阻力。