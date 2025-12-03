〈美股早盤〉AI疑雲重燃！微軟開盤跌逾2% 壓抑主要指數走低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股周三 (3 日) 開盤後走跌，因市場對人工智慧 (AI) 投資報酬的疑慮再度升溫，加上最新就業數據走弱，促使資金轉向公債，推動美國公債殖利率與美元同步下滑。整體市場在科技股回檔與勞動市場降溫的雙重影響下，投資人持續消化聯準會 (Fed) 下周可能降息的前景。
微軟下調 AI 產品營收成長預期、股價一度重挫逾 2%，成為拖累大盤的主要壓力；梅西百貨 (Macy’s)(M-US) 獲利展望不如預期股價走低，而邁威爾 (Marvell)(MRVL-US) 則因客製化晶片訂單回流而逆勢上漲。
截稿前，道瓊工業指數漲近 60 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 80 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.4%。
在最新就業數據出爐後，美股期貨維持上漲，美國公債殖利率同步走低，市場預期聯準會 (Fed) 下周會議仍有望再度降息。標普 500 指數期貨上漲，距離連八個交易日中第七日走高僅一步之遙；美國兩年期公債殖利率跌破 3.5%，美元回落，比特幣延續反彈。
薪資處理機構 ADP 公布，美國 11 月民間企業就業驟減 3.2 萬名員工，為 2023 年初以來最大減幅，也使就業市場降溫訊號更加明顯。過去六個月中已有四個月呈現負成長，顯示勞動需求持續走弱。彭博調查的經濟學家原預期新增 1 萬人，結果大幅不如預期。
這份報告出現在 Fed 即將於 12 月 9 日至 10 日召開利率決策會議之前，成為官員們最後一份民間部門就業參考數據。市場普遍認為，就業放緩是 Fed 是否連續第三次降息的核心考量之一。
近期官方數據顯示，10 月非農新增就業雖高於預期，但增幅集中在少數產業；失業率則升至近四年高點，而企業裁員消息也持續增加。
在利率前景備受關注下，投資人正持續消化經濟數據對政策路徑的影響。Brown Brothers Harriman 分析師 Elias Haddad 表示，目前的數據組合偏向支持降息，包括勞動需求疲弱、消費支出出現初步降溫，以及通膨上行風險減少。他指出：「現在的數據確實為額外降息提供理由。」
在最新就業數據顯示勞動市場進一步降溫後，市場風險情緒相對改善。美股期貨上漲、公債價格走高、美元下滑，而比特幣亦續揚，投資人評估加密貨幣市場在歷經長時間回檔後是否正在企圖重獲動能。
接下來，市場焦點將轉向 Fed 下周的利率決策會議，投資人將密切關注官員如何解讀近期趨弱的就業訊號與通膨放緩步調，以掌握年底前及明年初的利率方向。
截至台北時間周三（3 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 20.04 點或 0.04%，暫報 47,454.42 點
- 那斯達克綜合指數下跌 113.48 點或 0.48%，暫報 23,300.20 點
- 標普 500 指數下跌 14.81 點或 0.22%，暫報 6,814.56 點
- 費半上漲 13.09 點或 0.18%，暫報 7,162.56 點
- 台積電 ADR 下跌 0.78% 至每股 289.98 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.059%
- 紐約輕原油上漲 0.84% 至每桶 59.13 美元
- 布蘭特原油上漲 0.74% 至每桶 62.91 美元
- 黃金上漲 0.87% 至每盎司 4,257.50 美元
- 美元指數跌至 98.915
焦點個股：
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.33%，至每股 287.14 美元
研調機構國際數據資訊 (IDC) 最新預測指出，隨著 iPhone17 系列在全球熱銷，加上中國市場需求強勁回升，蘋果 (AAPL-US) 今年有望創下 iPhone 出貨量歷史新高。IDC 在周二發布的報告中預估，蘋果 2025 年將出貨 2.47 億支 iPhone，較去年成長逾 6%，超越 2021 年 iPhone13 推出時的約 2.36 億支紀錄。
艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 0.31%，至每股 1,112.18 美元
美國銀行 (BAC-US) 最新報告指出，荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾正進入多年的上升周期，受惠於光刻技術使用強度提高、獲利加速成長與自由現金流大幅改善，因此將艾司摩爾納入其「2026 年半導體選股首選」名單，並上調目標價至 1,158 歐元，高於先前的 986 歐元，維持「買進」評等。
花旗 (C-US) 早盤股價上漲 0.24%，至每股 103.44 美元
花旗集團正積極擴張其主要經紀商 (Prime Brokerage) 業務，近期已延攬美國銀行高階主管 Jillian Snyder，出任花旗北美資本導入 (Capital Introductions) 部門主管。此職位負責協助避險基金與潛在投資人建立連結，被視為銀行提升主要經紀商服務競爭力的重要環節。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 11 月 ADP 新增就業人數報 - 3.2 萬，預期 5 千人，前值 4.7 萬人
- 美國 9 月出口價格指數月增率報 0.0%，預期 0.1%，前值 0.1%
- 美國 9 月進口物價指數月增率報 0.0%，預期 0.1%，前值 0.1%
- 美國 9 月工業生產指數月增率預期 0.1%，前值 0.1%
- 美國 11 月 ISM 非製造業指數預期 52.0，前值 52.4
- 美國 11 月服務業 PMI 終值預期 55.0，前值 54.8
- 美國 11 月綜合 PMI 終值預期 54.8，前值 54.6
華爾街分析：
景順首席環球市場策略師 Brian Levitt 表示，在當前宏觀經濟環境下，更看好非美國資產，相信美國利率下降，以及歐洲、日本和中國擴大政府支出，有助提振全球經濟，走出經濟週期的中期放緩。
他預期，Fed 明年降息 3 至 4 次，總幅度近 100 個基點，並料美元將持續疲軟，帶動新興市場表現。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 小非農暴冷！美11月民間企業裁員幅度創近兩年新高 Fed降息押注升溫
- ASML太強！美銀點名為「明年半導體首選股」並上調目標價
- 全球瘋搶銅！LME銅價爆衝新高、美國關稅疑雲再點火
- 人才大挖角！花旗搶下美銀高層回鍋領軍
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇