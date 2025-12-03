鉅亨網編譯段智恆 2025-12-03 20:00

根據《彭博》周三 (3 日) 報導，國際銅價再度刷新歷史新高，主因亞洲倉庫湧現大量提貨需求，創下 2013 年以來最大增幅。根據倫敦金屬交易所 (LME) 最新數據，台灣與南韓倉庫的銅撤出申請急劇攀升，帶動盤中銅價一度大漲 2.4%，突破每公噸 1.14 萬美元，再度超越本周稍早創下的前一高點。

亞洲狂搶銅！LME銅價飆破新高、年漲幅近三成 (圖：REUTERS/TPG)

銅價近期一路攀升，市場普遍認為，美國可能祭出進口關稅，使大量現貨被提前運往美國，引發交易商搶在關稅前調度金屬，造成供應壓力升溫，推升價格進一步走強。

今年以來，供給問題始終籠罩銅市。從印尼到智利，多座礦場發生非計畫性停工，重創原料供應，使全球銅礦市場持續緊縮。中國冶煉業者與礦商目前正著手協商 2026 年的長約條件，但談判進展艱難，因為供應商在談判中占據更強勢地位，也反映市場銅礦供給吃緊的情況未見改善。

投資人同時關注本周即將公布的多項美國經濟數據，包括民間企業就業、進口物價與工業產出等指標，可能成為影響商品市場情緒的短期變數。

截至倫敦時間上午 10 時 3 分，LME 報價顯示銅價上漲 2.3%，達每公噸 1.14 萬美元，年初至今漲幅已接近 30%。其他金屬方面，鋁價走揚 0.9%，鋅價亦上漲 0.8%。