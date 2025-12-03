鉅亨網編譯段智恆 2025-12-03 20:30

《路透》周三 (3 日) 援引知情人士消息報導，花旗集團 (C-US) 正積極擴張其主要經紀商 (Prime Brokerage) 業務，近期已延攬美國銀行 (BAC-US) 高階主管 Jillian Snyder，出任花旗北美資本導入 (Capital Introductions) 部門主管。此職位負責協助避險基金與潛在投資人建立連結，被視為銀行提升主要經紀商服務競爭力的重要環節。

人才大挖角！花旗搶下美銀高層回鍋領軍 (圖：REUTERS/TPG)

報導指出，隨著主要經紀商相關業務在今年出現強勁增長，美國多家大型銀行今年第三季均繳出亮眼獲利，促使各機構加速爭奪市場份額。花旗執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 先前已強調，該行將大幅強化主要經紀商借貸服務與相關業務，視其為具備成長潛力的核心領域之一。

Snyder 此次加入花旗，實際上是「再度回歸」。她曾於 2008 年至 2015 年在花旗紐約辦公室任職，之後轉往美國銀行發展，在該行北美與亞太地區的資本策略團隊任職超過七年，擔任資深主管。她最近的職務為美銀亞太資本策略團隊董事總經理兼主管。

在銀行端之外，Snyder 也具備買方市場經驗，曾擔任避險基金 Riverloft Capital 的行銷與投資人關係主管，亦在房地產私募機構 Mast Capital 負責相關職務。業界人士認為，她熟悉全球資本導入、投資機構網絡與避險基金生態系，符合花旗強化主要經紀商服務的布局方向。