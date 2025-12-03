鉅亨網編譯段智恆 2025-12-03 21:10

ASML太強！美銀點名為「明年半導體首選股」並上調目標價 (圖：REUTERS/TPG)

分析師 Didier Scemama 領導的團隊預期，2027 年將成為艾司摩爾的明確轉折點，主要來自客戶支出占比提高、產品組合改善帶動毛利擴張。

EUV 動能推升毛利 2027 年轉折浮現

美銀指出，艾司摩爾的重新評價 (Re-rating) 動能來自三大因素：首先，記憶體廠將增加極紫外光 (EUV) 層數，使光刻強度 (Lithography Intensity) 持續提高；其次，毛利率有望擴大約 150 個基點，帶動盈餘成長約三成；第三，自由現金流預估將倍增至 140 億歐元。

報告提到，光刻強度仍具韌性，且在 EUV 導入加速下，整體強度有望在 2028 年升至約 26%。美銀同時預期艾司摩爾的銷售組成也將改善，中國市場比重將趨於正常化，落在整體營收低至中 20% 區間，並使投資人對艾司摩爾的觀點，從過去的「WFE minus」逐步轉為「WFE plus」。

展望 2030 年，美銀預估艾司摩爾的毛利率將再擴大 5 個百分點，未來五年每股盈餘複合成長率 (CAGR) 達 18%。

EUV 出貨與接單強勁 美銀上調 EPS 預估

美銀小幅調升艾司摩爾的 2026 與 2027 年財測，預估公司明年將出貨 55 套低 NA EUV 設備、2027 年增至 63 套，均高於先前假設。

報告預測，艾司摩爾 2025 年第四季接單將達 74 億歐元，主要由記憶體與晶圓代工客戶帶動，高於市場共識的約 60 億歐元。自 2026 年第一季起，艾司摩爾將不再公布接單，但管理層預料會提供更多關於訂單備抵與最終市場需求的說明。

展望 2026 年，公司可能給出「中個位數」的營收成長預測、毛利率大致持平、營運費用增幅約 6% 至 7%。美銀目前對艾司摩爾的 2026 年每股盈餘預估比市場高 3%，對 2027 年高 9%。