鉅亨網編譯段智恆 2025-12-02 02:30

根據《CNBC》報導，人工智慧 (AI) 新創公司 Runway 周一 (12/1) 宣布推出最新影片生成模型 Gen 4.5，能依照文字指令生成高畫質影片，並在第三方評測平台「Video Arena」奪下第一名，表現超越 Google(GOOGL-US) 與 OpenAI 等大型科技業者。Runway 表示，新模型擅長理解物理效果、人類動作、鏡頭運動與因果關係，能更精準地模擬真實世界情境。

100人打敗AI巨頭！Runway新影片模型狂勝Google與OpenAI(圖：REUTERS/TPG)

Video Arena 由獨立 AI 評測機構 Artificial Analysis 維運，透過盲測方式比較不同模型的影片生成結果，由使用者票選最佳畫面，進而產生排行榜。Google 最新的 Veo 3 排名第二，OpenAI 的 Sora 2 Pro 則位居第七，凸顯 Runway 在生成式影片領域逐漸拉開技術差距。

Runway 執行長 Cristóbal Valenzuela 接受《CNBC》訪問時表示：「我們靠 100 人的團隊擊敗了市值兆美元的科技巨頭。」這證明在 AI 競賽中，專注與執著能讓小型團隊同樣達到技術前沿。

Runway 成立於 2018 年，專注於 AI 研究以及影片與「世界模型」(World Models) 開發，讓模型透過影片與觀察資料建構更貼近真實物理世界的能力。今年 Runway 入選《CNBC》Disruptor 50 排行榜，目前估值達 35.5 億美元，投資人包括 General Atlantic、Baillie Gifford、輝達 (NVDA-US) 與 Salesforce Ventures 等。其客戶涵蓋媒體、影業、品牌、設計師、創作者與學生等不同領域。

Valenzuela 指出，Gen 4.5 的開發代號為「David」，象徵大衛擊敗巨人的聖經故事。他形容，這個模型「像是花了七年才達成的隔夜成功」。他也強調，當前是 AI 研究效率快速提升的關鍵時刻，「我們希望確保 AI 不是被兩三家公司壟斷。」