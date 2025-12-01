鉅亨網編譯段智恆 綜合報導 2025-12-01 20:13

綜合外媒周一 (12/1) 報導，多名知情人士指出，歐洲空中巴士 (Airbus) 近日在數十架 A320 家族客機上發現機身蒙皮 (Fuselage Panels) 疑似存在工業製程瑕疵，恐影響部分交機進度。儘管目前沒有跡象顯示該問題已擴及投入營運的客機，但消息曝光後，空巴歐洲股價周一盤中一度下跌超過 9%，成為泛歐 Stoxx 600 指數中表現最弱的成分股。

軟體Bug剛修完又爆瑕疵？空巴A320風波不斷 股價暴跌逾9%(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，空中巴士周一歐股盤中下跌 9.65%，每股暫報 184.72 歐元。根據 LSEG 數據，若收盤維持跌勢，將創下去年 6 月以來最大單日跌幅。

多名消息人士表示，該製程瑕疵已導致部分客機交付延遲，但目前無法確認受影響的確切數量與延誤時間。空巴尚未就此做出回應。消息人士並指出，問題來源暫時無法確認，而事件傳出正值空巴為達成本年度具挑戰性的交機目標加緊趕工之際。

根據產業消息，空巴 11 月共交付 72 架客機，低於多數分析師先前預期，使今年前 11 個月累計交機量達 657 架。空巴今年的官方目標為「約 820 架」，意味著公司必須在 12 月單月交付超過 160 架，才能達成目標。空巴歷史上單月最高交機紀錄為 2019 年的 138 架，顯示 12 月任務極為艱鉅。

市場對空巴能否達標看法分歧。Jefferies 分析師 Chloe Lemarie 預估 11 月交機量為 71 架，她表示當月表現弱於預期，但在產能提升下，年度目標仍可能達成。該分析在品質問題曝光前發布。

獨立航空分析師 Rob Morris 則指出，空巴今年交機總量可能落在約 800 架，部分市場人士認為該數字或許仍可視為接近空巴所稱的「約 820」目標，但最終結果仍可能略低於預期。

品質瑕疵傳出之際，空巴剛因軟體問題召回全球約 6,000 架 A320 家族客機中的大多數機型。空巴周一表示，受影響的客機已陸續完成必要軟體更新。該事件牽涉的機隊規模為公司 55 年歷史中較大型的指令之一，並在上周末旅運高峰期間導致部分航空公司需短暫停飛 A320 機隊，影響歐美、澳洲與亞洲等多個市場的短程航網。

空巴在聲明中向旅客與航空公司致歉，表示相關修正已大致完成。此次軟體問題被外界認為與太陽閃焰 (Solar Flares) 有關，並影響 A320 家族中超過半數的窄體機隊。