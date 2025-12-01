Fed要吵起來了？12月貨幣政策會議恐爆近年罕見大分歧

鉅亨網編譯段智恆 2025-12-01 21:00

《路透》周一 (12/1) 報導，美國聯準會 (Fed) 一向被外界批評過度追求共識，但在通膨降溫停滯、就業成長放緩的背景下，決策委員意見分歧愈發明顯。分析人士指出，未來政策會議恐出現更多反對票，不僅可能削弱 Fed 的政策訊號，也恐讓市場對其政治獨立性產生更多疑慮。

自今年夏季以來，Fed 內部在降息問題上出現明顯分歧：通膨回落速度不如預期、就業成長降溫，使 Fed 的 2% 通膨與最大就業雙目標短期內相互牴觸。近期的美國政府關門更進一步延遲重要經濟數據發布，使決策者在 12 月 9 至 10 日會議前已形成相當固定且分裂的立場。

多位官員反對繼續降息 12 月會議反對票勢必增加

本月決策會議無論結果如何，都可能出現多張反對票。根據公開談話，12 位聯邦公開市場委員會 (FOMC) 具投票權的官員中，多達五人對進一步降息抱持反對或強烈保留意見；而華府的 Fed 理事會中則至少有三名理事明確主張應進一步下調政策利率。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 先前指出，市場可能會看到「相當長一段時間以來最不具集體思維的一次會議」。若本月如市場預期再降息 1 碼 (25 個基點)，反對票可能超過三張，而 FOMC 上一次出現至少三張反對票已是 2019 年，此情況自 1990 年以來僅發生過九次。

Fed 主席鮑爾近期並未明確引導市場對本次會議的預期，但 FOMC 副主席、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 上月表示，短期內「有空間」調降借貸成本，被視為偏向支持降息。

部分分析指出，若決策聲明與會後記者會同步釋出「降息後暫停」的語氣，將可能成為決策委員求取共識的折衷方案。

Fed 內部對話趨於激烈 異議票恐削弱影響力與政策一致性

在決策前夕靜默期，各位官員的最後談話也突顯其分歧程度。

持反對立場的官員普遍表示願意「保持開放態度」，而主張降息的華勒則強調，12 月之後的政策方向仍高度依賴政府關門後即將大量補發的經濟數據。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，他願意等待會後聲明內容再決定是否贊同。「我認為鮑爾的做法有其價值，我們是否能形成一個多數人都能接受的共識，是關鍵所在。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 則提醒外界，過度關注反對票容易忽略重要的一點：當官員投下反對票時，往往會喪失在政策討論中的影響力。他引用前主席柏南奇 (Ben Bernanke) 的觀點指出，若決策路徑能被明確傳達，市場即可在很大程度上自行調整，這需要一定程度的委員會一致性。

華勒則坦言，若未來投票分歧變成「7 比 5」這種極端接近的局面，政策前景將變得脆弱，「一個人改變立場，整個政策軌跡就可能翻轉」。

芝加哥聯準銀行經濟學家 Alessandro Villa 等人的研究發現，決策委員談話若能與主席的訊息一致，市場反應更具可預測性；但若言論出現明顯不一致，反而會增加雜訊、削弱政策效果。

哥倫比亞 Threadneedle 資深利率策略師 Ed Al-Hussainy 也指出，若 FOMC 出現 7 比 5 的票數，「對利率市場而言將是一場混亂，市場很難在未來一到一年半內準確定價政策路徑，風險資產也將失去方向感。」

政策分歧恐牽動政治關係 Fed 獨立性再受關注

在主要央行之間，Fed 的決策分歧程度大致位於中間位置。歐洲央行 (ECB) 的共識文化濃厚，異議票極少；英國央行 (BoE) 則經常出現明顯分歧，其決策委員須直接向國會負責，因而更重視個別立場。

根據聖路易聯準銀行資料庫，Fed 在鮑爾任內有約 20% 的會議出現異議票；在葉倫任內約為一半；柏南奇時期更超過 60%。不過，多數異議票都來自地區聯準銀行總裁，而非總統任命的理事。近年在川普政府時期，這個格局也開始有所改變，一些總統任命的官員 (包括華勒) 更積極支持降息。

鮑爾的任期將於明年 5 月屆滿，而川普也已表態希望加強對 Fed 的影響力。BNY Investments 首席經濟學家 Vincent Reinhart 指出，若政策分歧加深、甚至在未來出現區域聯準銀行總裁與華府理事之間的長期對立，「那將引發更根本的政治經濟問題」。