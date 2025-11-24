Fed主席熱門人選表態！華勒喊話：12月應降息、1月看情況

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-24 23:30

綜合外媒報導，美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周一 (24 日) 表示，他支持在 12 月的利率會議中再次降息，但強調在進入明年後，政策方向將取決於一系列延遲公布的經濟數據，使 1 月是否繼續降息更具不確定性。

華勒：支持 12 月降息 但 1 月決策將「變得更棘手」

華勒在接受《福斯財經新聞網》(Fox Business Network) 訪談時表示，目前 Fed 的主要風險落在勞動市場，而這正是他支持 12 月降息的原因。「我主要的擔憂在勞動市場，因此我在下一次會議上會支持降息。」他說，從明年 1 月起，決策可能更倚賴每次會議的最新情勢，「你可能會看到更偏向『逐次會議判斷』的做法。」

他指出，最近的民間調查與產業界回饋顯示，就業市場持續疲軟，企業招聘動能尚未出現好轉跡象，通膨也預期將進一步放緩。與此同時，由於美國政府先前關門造成統計作業延遲，大量累積的數據將在 12 月會議後密集公布，這使得「1 月的政策選項變得更具挑戰性」。

勞工部已宣布不會發布 10 月非農就業與消費者物價指數 (CPI) 報告，而 11 月的數據要到 12 月 16 日 (非農) 與 12 月 18 日 (CPI) 才會公布，均在 12 月 9 日至 10 日的利率會議之後。華勒說，若屆時數據突然顯示通膨回升、就業反彈或經濟重新加速，「就可能讓人對進一步降息感到顧慮」。

芝商所 FedWatch 工具顯示，市場目前預期 12 月降息 1 碼的機率約 70%，但 Fed 內部對是否再度降息仍意見分歧。

就業市場疲弱疑慮升高 Fed 內部分歧加劇

華勒指出，在數據延誤的情況下，決策者只能更多依賴民間資料與企業訪談等替代性資訊，包括隔周將發布的 Fed《褐皮書》。他對近期的官方統計保持保留，並稱 9 月新增 12 萬就業人數的報告可能後續被下修，而 9 月失業率升至 4.5% 也反映勞動市場正在走弱。

依照目前排程，到 1 月 27 日至 28 日的 Fed 會議時，官員將能取得截至 12 月的就業、失業率以及通膨的正式估計數。屆時 Fed 也將更新經濟預測，影響市場對明年降息次數的期待。9 月發布的點陣圖顯示，決策官員中位數預期 2026 年僅有一次降息，但市場目前押注明年至少會降息兩到三次。

華勒坦言，Fed 內部的論點目前呈現兩種路徑：其一是部分官員認為通膨仍具黏性、甚至可能反彈，因此反對持續降息；其二則是勞動市場疲弱、就業成長減速與失業率上升，而他認為這是更值得警惕的方向。「我不認為勞動市場會在六到八週內出現明顯改善。」他說。