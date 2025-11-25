美國經濟命懸AI！分析師警告：熱潮若轉泡沫恐引發衰退

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-25 03:24

根據《華爾街日報》周一 (24 日) 報導，美國經濟對 AI 投資的依賴程度已達危險水準。分析師估計，AI 相關投資可能占今年美國上半年 GDP 成長的一半，若 AI 熱潮轉為泡沫破滅，恐將整體經濟拖入衰退。上周 AI 概念股劇烈震盪，正凸顯這項風險。

AI相關投資已成為美國經濟成長主動能，分析師警告若熱潮轉為泡沫可能引發衰退。(圖:Shutterstock)

BCA Research 首席全球策略師 Peter Berezin 表示：「如果沒有 AI 熱潮，經濟很可能已經陷入衰退。」

扣除 AI 後經濟堪憂

儘管 9 月非農就業成長高於預期，但今年整體職位創造速度已放緩，失業率正緩步上升。根據德意志銀行數據，扣除 AI 相關類別後，自 2019 年以來民間企業投資基本持平。

美國銀行經濟學家 Stephen Juneau 表示：「AI 是目前唯一的投資來源。」

巴克萊估計，軟體、電腦設備和資料中心投資在今年上半年讓 GDP 年化成長率提升約 1 個百分點。雖然輝達 (NVDA-US) 等公司銷售的 AI 晶片多數仰賴進口，但扣除進口後，AI 支出仍貢獻 0.8 個百分點的年化成長。

由於同期 GDP 年化成長 1.6%，這意味若沒有 AI 投資，經濟成長率將只剩 0.8%。分析師預期明年 AI 支出將持續增長，但速度會放緩。

財富效應支撐消費

股價上漲也透過財富效應支撐經濟。摩根大通計算，過去一年 AI 股票上漲使消費支出增加 1,800 億美元。雖然只占整體消費增長的一小部分，但由於消費約占 GDP 三分之二，這個貢獻仍相當重要。

相比之下，AI 對就業市場影響有限。完工的資料中心僱用人數很少，整體科技業就業人數自 2022 年以來反而下降。不過，資料中心建設為建築業帶來商機。建設公司 Turner Construction 表示，資料中心現在占該公司美國訂單的 35%，遠高於 5 年前的 13%。

泡沫破裂風險

不過，經濟對 AI 的高度依賴也帶來風險。目前股市本益比接近歷史高點，若獲利預測落空，股價可能暴跌。股價若大幅下跌，將引發反向財富效應，壓抑消費、銷售和就業。

巴克萊資深美國經濟學家 Jonathan Millar 估計，股市下跌 20% 至 30% 可能在約一年內使 GDP 成長減少 1 至 1.5 個百分點。若 AI 投資停止成長，可能再削減 0.5 個百分點；若投資歸零，將削減整整 1 個百分點。

Berezin 警告，經濟已經疲弱，若股市和 AI 支出雙雙崩盤，衰退機率將大增。「如果你踢一腳本就脆弱的勞動市場，再加上資本支出崩潰，你很可能會得到衰退。」