鉅亨網編譯段智恆 2025-11-24 21:00

《路透》周一 (24 日) 報導，瑞銀 (UBS) 表示，隨著全球礦場供應中斷持續擴大銅市缺口，銅價在明年起有望進一步走高。瑞銀日前發布的報告中指出，礦場生產問題至今未有明顯改善，而電動化與潔淨能源投資帶來的長期需求仍具支撐力，因此調升多項未來年度的銅價預測。

供應斷不停！瑞銀：銅價還要漲 明年後更吃緊(圖：REUTERS/TPG)

根據最新預測，瑞銀將 2026 年 3 月銅價預估上調每公噸 750 美元至 11,500 美元；2026 年 6 月和 9 月的目標價亦各自上調 1,000 美元，分別升至 12,000 美元與 12,500 美元，同時新增 2026 年 12 月的價格目標至每公噸 13,000 美元。

瑞銀同時大幅上修銅市供應缺口的預期，將 2025 年缺口由先前的 53,000 公噸提高至 230,000 公噸；2026 年缺口預估則由 87,000 公噸增至 407,000 公噸。該行表示，庫存下滑與供應風險持續存在，意味銅市緊俏情況恐延續更長時間。

報告指出，今年多個主要產地的供應中斷事件凸顯結構性的供應壓力，包括自由港麥克莫蘭公司 (Freeport-McMoRan)(FCX-US)位於印尼的格拉斯伯格 (Grasberg) 礦場生產受挫、智利的產量回升速度不如預期，以及秘魯境內間歇性抗議活動持續衝擊銅礦運作。這些因素均使市場對 2025 至 2026 年的供應缺口更加憂慮。

自由港麥克莫蘭於上周表示，在一起造成死亡的事故迫使格拉斯伯格停止營運兩個月後，該公司計畫在今年 7 月恢復生產。

在供應展望方面，瑞銀將 2025 年的精煉銅產量增速由原先預估調降至 1.2%，2026 年則調降至 2.2%，理由包括礦石品位下降與各地營運挑戰仍未改善。

需求方面，瑞銀預計全球銅需求在 2025 與 2026 年皆將成長 2.8%，受到電動車、再生能源、電網投資與資料中心擴建等需求推動。該行並指出，若銅價短線回落，幅度應有限，且建議投資人維持多頭部位，或採用波動率賣方策略因應市場。