AI戰局洗牌！Google Gemini 3獲奧特曼好評 、Salesforce執行長驚呼「回不去了」
鉅亨網編譯王貞懿
軟體巨頭 Salesforce(CRM-US) 執行長貝尼奧夫 (Marc Benioff) 高調「變心」，盛讚 Google(GOOGL-US) Gemini 3 在推理與速度上的進步「太瘋狂」，甚至宣稱已棄用 ChatGPT。
根據《商業內幕》周一 (24 日) 報導，貝尼奧夫周日在社群平台 X 上寫道：「我過去三年來每天都使用 ChatGPT。但我剛花了兩個小時使用 Gemini 3，我已經回不去了。這種躍進是瘋狂的——無論是推理、速度、圖像還是影片…… 每一樣都更清晰、更快速。感覺世界好像又變了一次。」
貝尼奧夫的反應迅速在網路上發酵，截至周一早晨已累積超過一百萬次瀏覽。這也加入了越來越多科技高層讚賞 Google 最新 AI 發布的行列。
科技高層紛紛為 Gemini 3 站台
就連 Google 在 AI 競賽中最大的對手、OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 也對 Gemini 3 的發布表示祝賀，他上周在 X 上發文稱：「看起來是個很棒的模型。」
前特斯拉 (TSLA-US)AI 總監 Andrej Karpathy 也在 X 上表示，他對 Gemini 3 有「良好的第一印象」，稱其「非常適合日常使用」且「顯然是第一梯隊的 (tier 1) 大型語言模型」。
Google 及其 DeepMind 部門於上周正式推出 Gemini 3，並在官方部落格中將其描述為「迄今為止最強大的代理 (agentic) 與直覺編碼 (vibe coding) 模型」，能夠生成和理解文字、圖像、影片及程式碼，並與 Google 生態系統進行更緊密的整合。
AI 軍備競賽持續升溫
考慮到 Salesforce 與 OpenAI 和 Anthropic 等 AI 領域都有深厚合作關係，貝尼奧夫的背書顯得格外引人注目。這凸顯出隨著模型變得更快、更強大，頂尖科技領袖的偏好正在迅速轉移。
Google Gemini 3 的問世正值競爭白熱化之際，目前市場上正面臨來自 OpenAI 的 ChatGPT 4.5 Turbo 和 5，以及 Anthropic 的 Claude 3.5 的強力挑戰，各家大廠皆不斷推升推理能力與工具使用的邊界。
