AI戰局洗牌！Google Gemini 3獲奧特曼好評 、Salesforce執行長驚呼「回不去了」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-24 20:42

軟體巨頭 Salesforce(CRM-US) 執行長貝尼奧夫 (Marc Benioff) 高調「變心」，盛讚 Google(GOOGL-US) Gemini 3 在推理與速度上的進步「太瘋狂」，甚至宣稱已棄用 ChatGPT。

Google與OpenAI的AI競賽持續升溫，Gemini 3的推出獲得多位科技領袖背書。

根據《商業內幕》周一 (24 日) 報導，貝尼奧夫周日在社群平台 X 上寫道：「我過去三年來每天都使用 ChatGPT。但我剛花了兩個小時使用 Gemini 3，我已經回不去了。這種躍進是瘋狂的——無論是推理、速度、圖像還是影片…… 每一樣都更清晰、更快速。感覺世界好像又變了一次。」

(圖: Ｘ)

貝尼奧夫的反應迅速在網路上發酵，截至周一早晨已累積超過一百萬次瀏覽。這也加入了越來越多科技高層讚賞 Google 最新 AI 發布的行列。

科技高層紛紛為 Gemini 3 站台

就連 Google 在 AI 競賽中最大的對手、OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 也對 Gemini 3 的發布表示祝賀，他上周在 X 上發文稱：「看起來是個很棒的模型。」

前特斯拉 (TSLA-US)AI 總監 Andrej Karpathy 也在 X 上表示，他對 Gemini 3 有「良好的第一印象」，稱其「非常適合日常使用」且「顯然是第一梯隊的 (tier 1) 大型語言模型」。

Google 及其 DeepMind 部門於上周正式推出 Gemini 3，並在官方部落格中將其描述為「迄今為止最強大的代理 (agentic) 與直覺編碼 (vibe coding) 模型」，能夠生成和理解文字、圖像、影片及程式碼，並與 Google 生態系統進行更緊密的整合。

AI 軍備競賽持續升溫

考慮到 Salesforce 與 OpenAI 和 Anthropic 等 AI 領域都有深厚合作關係，貝尼奧夫的背書顯得格外引人注目。這凸顯出隨著模型變得更快、更強大，頂尖科技領袖的偏好正在迅速轉移。