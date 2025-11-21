鉅亨網編譯段智恆 2025-11-21 20:31

《彭博》周五 (21 日) 報導，美國公債本周將迎數周以來最強勁漲幅，儘管聯準會 (Fed) 是否會在 12 月降息仍存疑，但市場風險情緒轉弱，刺激避險買盤湧入，使美國公債殖利率明顯下滑。

避險潮來了？美債周線有望飆出「數周來最強漲幅」(圖：REUTERS/TPG)

10 年期公債殖利率在過去五個交易日下跌 9 個基點至 4.05%，有望寫下 10 月 10 日當周以來最大單周跌幅。兩年期殖利率同樣下跌近 9 個基點，正走向 9 月以來最顯著的周線回落。

這波走勢出現於多位 Fed 官員釋出謹慎態度之際，包括芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 與 Fed 監管副主席巴爾 (Michael Barr) 均表示，通膨仍高於目標，對 12 月是否再次降息需要更審慎評估。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 預計於周五稍晚發表談話，成為市場關注焦點。

儘管官員語調偏鷹，本周公債依舊受惠於避險需求升溫。全球股市本周轉為承壓，預計將創下自 4 月關稅紛爭以來最大單周跌幅，市場風險偏好明顯退潮。投資人目前正關注標普全球 (S&P Global) 周五稍晚公布的 11 月採購經理人指數 (PMI) 初值，以掌握美國民間企業的最新景氣訊號。

市場波動度本周再度上升。ICE BofA MOVE 指數 (衡量債市預期波動性的指標) 在政府關門期間觸及四年低點後，周三顯著反彈至兩個月高點，凸顯公債交易情緒依然不穩定。

多倫多道明銀行 (TD Bank) 英歐利率策略師 Pooja Kumra 指出，美國公債本周受惠於信貸市場風險偏好轉弱，但感恩節連假前的流動性降低，使市場走勢「仍將保持震盪」。

除了數據與官員發言之外，投資人也在消化明年 Fed 可能發生的人事變動。現任主席鮑爾任期將於明年屆滿，市場因此對接替人選的任何公開評論格外敏感。白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 日前表示，利率應該「立即」下調，也被市場視為未來政策討論的訊號之一。

周五，對 2026 年前降息幅度的預期進一步上升，也推動公債延續漲勢。兩年期殖利率短線再度下跌 2 個基點至 3.51%，而市場對 12 月降息的機率估計約為 40%。