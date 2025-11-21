〈美股早盤〉Fed官員放鴿重燃降息預期！科技股回神、主要指數走揚

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-21 22:40

美國聯準會 (Fed) 官員近期釋出較為溫和的談話，激勵市場對 12 月降息的押注升溫，美股主要指數周五 (21 日) 開盤走高，科技股在前一交易日急跌後也出現回穩跡象。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，若經濟與就業市場持續降溫，Fed 仍有空間考慮再次降息，帶動美國公債殖利率下滑、華爾街交易情緒改善，讓投資人從本周的劇烈波動中重新進場。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 240 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.7%。

Fed 官員釋出較為鴿派的談話，推動市場對 12 月降息的預期升高，美股期貨與公債價格走強。比特幣則回落至 8 萬 4,000 美元以下。

周五市場交投持續震盪，此前全球股市本周累計蒸發 5 兆美元市值，使投資人對這波回檔是否已經告一段落產生疑慮。標普指數周四出現自 4 月關稅紛擾以來最明顯的日內反轉，科技股估值高企與利率不確定性引發投資情緒急遽波動。

英國 Premier Miton Investors 投資長 Neil Birrell 表示：「所有資產類別已經脆弱一段時間。在股票市場，逢低買進一直是主流，但當估值偏高、系統內槓桿也偏高的情況下，動能投資者與散戶終究會退場。」

美股技術面承壓、賣方掌控盤勢

技術面訊號顯示，空方力量正快速增強。標普 500 指數周四跌勢完全吞噬前一個交易日漲幅，形成「看跌吞噬」形態。分析指出，這波吞噬型態明顯且快速，與今年 3 月初的技術走勢相似，而當時的技術訊號後續引發約 5% 回檔。

本輪訊號更具壓力，因為標普 500 指數已跌破 50 日與 100 日均線，這兩道支撐線對許多交易員來說至關重要，同時市場動能指標轉弱、整體市場廣度持續收斂，均顯示空方力量正在加速強化。

Magnus Financial 投資長 Rory McPherson 表示：「在科技股今年大漲後，這是一波合理的回檔。市場尚未到超賣水準，代表可能還有下探空間。Fed 下次利率決策的政策訊號，將會是市場的關鍵。」

高盛 (GS-US) 合夥人 John Flood 指出，自 1957 年以來，美股曾 8 次出現「開盤大漲 1% 以上，卻收黑」的走勢，包含周四這一次。歷史數據顯示，這類情況後續的平均表現仍偏正面，隔日與隔周平均漲幅至少 2.3%，接下來一個月則平均上漲約 4.7%。

日元走強、油價震盪 地緣政治與政策消息交錯

亞洲方面，日本首相高市早苗內閣批准疫情以來最大規模追加支出，方案包含 17.7 兆日元 (約 1,120 億美元）的普通帳撥款。與此同時，日本財務大臣對近期日元走勢發出迄今最強烈的警告，並明確提及「干預匯市」的可能性。日元因而出現一周以來最大漲幅。

在大宗商品市場中，油價先跌後收斂。此前，烏克蘭的歐洲盟友公開反對美俄提出的部分停戰方案，使原本的下跌壓力有所緩和；市場先前受到美國針對俄羅斯兩大石油公司制裁「展延期」於周五到期的影響，導致油價先行下探。

策略師指出，威廉斯的鴿派談話使 12 月降息押注升溫，美國公債殖利率走低，標普期貨小幅走高。「本周受 Fed 會議紀要與官員鷹派談話影響，市場對 12 月寬鬆預期原本已大幅降溫，加上政府關門造成數據真空，市場缺乏明確參考指標。」

焦點個股：

Meta(META-US) 早盤股價上漲 0.33%，至每股 591.08 美元

Meta 計劃跨足電力交易，希望加快新電廠興建速度，滿足 AI 發展的龐大用電需求。該公司全球能源主管表示，一旦取得交易資格，Meta 就能簽更多長約幫電廠取得資金，用不完的電還能轉賣避險。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.79%，至每股 179.21 美元

根據這家 ETF 提供商的每日交易數據，「女股神」伍德旗下 ARK Innovation ETF 周四買入 93,374 股輝達股票。數據顯示，這是自 8 月 4 日以來，ARK 旗下基金首次買進輝達股票。周四買進前，截至 9 月 30 日 ARK Investment 持有這家全球市值最高公司 110 萬多股股票。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 3.23%，至每股 298.80 美元

Google 盤前漲約 1.4%。消息面上，繼 Gemini 3 獲得市場廣泛叫好之後，Google 推出新一代影像生成與編輯模型 Nano Banana Pro。此模型號稱能提供「攝影棚層級」的精確度和控制，在文字渲染準確性、解析度和專業控制能力上實現顯著提升，旨在將 AI 影像工具從消費級應用推向專業設計領域。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月製造業 PMI 初值預期 52，前值 52.5

美國 11 月服務業 PMI 初值預期 54.6，前值 54.8

美國 11 月綜合 PMI 初值預期 54.5，前值 54.6

美國 11 月密大消費者信心指數終值預期 50.5，前值 50.3

華爾街分析：

摩根士丹利表示放棄對 Fed 將在 12 月降息 1 碼的預測，因美國最新就業報告顯示經濟具有韌性。大摩稱，美國就業人數出現急劇及廣泛反彈表明，夏季經濟放緩的程度可能被誇大。雖然失業率略有上升，但就業人數的強勁成長顯示經濟趨於穩定。大摩目前預計聯準會將在明年 1 月、4 月及 6 月降息，將利率區間降至 3% 至 3.25%。