〈美股早盤〉Fed官員放鴿重燃降息預期！科技股回神、主要指數走揚
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國聯準會 (Fed) 官員近期釋出較為溫和的談話，激勵市場對 12 月降息的押注升溫，美股主要指數周五 (21 日) 開盤走高，科技股在前一交易日急跌後也出現回穩跡象。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，若經濟與就業市場持續降溫，Fed 仍有空間考慮再次降息，帶動美國公債殖利率下滑、華爾街交易情緒改善，讓投資人從本周的劇烈波動中重新進場。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 240 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.7%。
Fed 官員釋出較為鴿派的談話，推動市場對 12 月降息的預期升高，美股期貨與公債價格走強。比特幣則回落至 8 萬 4,000 美元以下。
標普 500 指數指數期貨在盤前上漲約 0.4%，當日整體交易震盪，但市場情緒因紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，隨著就業市場降溫，Fed「有空間考慮降息」而明顯改善。10 年期美國公債殖利率跌至本月最低區間，交易員對 12 月降息的押注上修至逾六成。輝達 (NVDA-US) 盤前由跌轉升，美元變動有限。
周五市場交投持續震盪，此前全球股市本周累計蒸發 5 兆美元市值，使投資人對這波回檔是否已經告一段落產生疑慮。標普指數周四出現自 4 月關稅紛擾以來最明顯的日內反轉，科技股估值高企與利率不確定性引發投資情緒急遽波動。
英國 Premier Miton Investors 投資長 Neil Birrell 表示：「所有資產類別已經脆弱一段時間。在股票市場，逢低買進一直是主流，但當估值偏高、系統內槓桿也偏高的情況下，動能投資者與散戶終究會退場。」
美股技術面承壓、賣方掌控盤勢
技術面訊號顯示，空方力量正快速增強。標普 500 指數周四跌勢完全吞噬前一個交易日漲幅，形成「看跌吞噬」形態。分析指出，這波吞噬型態明顯且快速，與今年 3 月初的技術走勢相似，而當時的技術訊號後續引發約 5% 回檔。
本輪訊號更具壓力，因為標普 500 指數已跌破 50 日與 100 日均線，這兩道支撐線對許多交易員來說至關重要，同時市場動能指標轉弱、整體市場廣度持續收斂，均顯示空方力量正在加速強化。
Magnus Financial 投資長 Rory McPherson 表示：「在科技股今年大漲後，這是一波合理的回檔。市場尚未到超賣水準，代表可能還有下探空間。Fed 下次利率決策的政策訊號，將會是市場的關鍵。」
高盛 (GS-US) 合夥人 John Flood 指出，自 1957 年以來，美股曾 8 次出現「開盤大漲 1% 以上，卻收黑」的走勢，包含周四這一次。歷史數據顯示，這類情況後續的平均表現仍偏正面，隔日與隔周平均漲幅至少 2.3%，接下來一個月則平均上漲約 4.7%。
日元走強、油價震盪 地緣政治與政策消息交錯
亞洲方面，日本首相高市早苗內閣批准疫情以來最大規模追加支出，方案包含 17.7 兆日元 (約 1,120 億美元）的普通帳撥款。與此同時，日本財務大臣對近期日元走勢發出迄今最強烈的警告，並明確提及「干預匯市」的可能性。日元因而出現一周以來最大漲幅。
在大宗商品市場中，油價先跌後收斂。此前，烏克蘭的歐洲盟友公開反對美俄提出的部分停戰方案，使原本的下跌壓力有所緩和；市場先前受到美國針對俄羅斯兩大石油公司制裁「展延期」於周五到期的影響，導致油價先行下探。
策略師指出，威廉斯的鴿派談話使 12 月降息押注升溫，美國公債殖利率走低，標普期貨小幅走高。「本周受 Fed 會議紀要與官員鷹派談話影響，市場對 12 月寬鬆預期原本已大幅降溫，加上政府關門造成數據真空，市場缺乏明確參考指標。」
截至台北時間周五（21 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 166.17 點或 0.36%，暫報 45,918.43 點
- 那斯達克綜合指數上漲 128.18 點或 0.58%，暫報 22,206.22 點
- 標普 500 指數上漲 28.66 點或 0.44%，暫報 6,567.42 點
- 費半上漲 9.68 點或 0.15%，暫報 6,361.74 點
- 台積電 ADR 下跌 1.53% 至每股 273.13 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.06%
- 紐約輕原油下跌 1.88% 至每桶 57.89 美元
- 布蘭特原油下跌 1.67% 至每桶 61.75 美元
- 黃金上漲 0.18% 至每盎司 4,067.20 美元
- 美元指數升至 100.195
焦點個股：
Meta(META-US) 早盤股價上漲 0.33%，至每股 591.08 美元
Meta 計劃跨足電力交易，希望加快新電廠興建速度，滿足 AI 發展的龐大用電需求。該公司全球能源主管表示，一旦取得交易資格，Meta 就能簽更多長約幫電廠取得資金，用不完的電還能轉賣避險。
輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.79%，至每股 179.21 美元
根據這家 ETF 提供商的每日交易數據，「女股神」伍德旗下 ARK Innovation ETF 周四買入 93,374 股輝達股票。數據顯示，這是自 8 月 4 日以來，ARK 旗下基金首次買進輝達股票。周四買進前，截至 9 月 30 日 ARK Investment 持有這家全球市值最高公司 110 萬多股股票。
Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 3.23%，至每股 298.80 美元
Google 盤前漲約 1.4%。消息面上，繼 Gemini 3 獲得市場廣泛叫好之後，Google 推出新一代影像生成與編輯模型 Nano Banana Pro。此模型號稱能提供「攝影棚層級」的精確度和控制，在文字渲染準確性、解析度和專業控制能力上實現顯著提升，旨在將 AI 影像工具從消費級應用推向專業設計領域。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 11 月製造業 PMI 初值預期 52，前值 52.5
- 美國 11 月服務業 PMI 初值預期 54.6，前值 54.8
- 美國 11 月綜合 PMI 初值預期 54.5，前值 54.6
- 美國 11 月密大消費者信心指數終值預期 50.5，前值 50.3
華爾街分析：
摩根士丹利表示放棄對 Fed 將在 12 月降息 1 碼的預測，因美國最新就業報告顯示經濟具有韌性。大摩稱，美國就業人數出現急劇及廣泛反彈表明，夏季經濟放緩的程度可能被誇大。雖然失業率略有上升，但就業人數的強勁成長顯示經濟趨於穩定。大摩目前預計聯準會將在明年 1 月、4 月及 6 月降息，將利率區間降至 3% 至 3.25%。
Janney Montgomery Scott 首席投資策略師 Mark Luschini 表示，10 月下旬開始的美股調整似乎尚未完全結束。市場已呈現超賣狀態，為技術反彈創造了條件，但即將發布的經濟數據將成為決定性因素——這些可能影響聯準會降息預期的數據，將決定反彈力度或是否需要更深度回調來吸引買家。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
