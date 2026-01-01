三大投資亮點一次看！主動式包辦2025台股ETF績效冠亞軍 0050僅排第十
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股 2025 年以創新高完美封關，台股 ETF 全年績效排行榜出爐，根據 CMoney 最新統計，2025 年是「主動式 ETF」大放異彩的一年，前五強中主動式類型強占三席，其中，主動統一台股增長 (00981A-TW) 以驚人的 70.98% 全年報酬率拔得頭籌，與傳統市值型 ETF 拉開差距，元大台灣 50(0050-TW) 僅居第十名，值得注意的是，聯邦台精彩 50(009804-TW) 恰好於川普拋出對等關稅後的 4/16 掛牌上市，繳出約 47% 好成績。
2025 年是主動式 ETF 元年，市場投資氛圍切換迅速，由專業經理人選股的主動式 ETF 展現強大的超額報酬能力。2025 台股 ETF 績效冠亞軍皆為主動式，主動統一台股增長 ETF 報酬率達 70.98%，主動野村臺灣優選 (00980A-TW) 則以 54.44% 位居第二。此外，主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 也以 44.65% 的漲幅擠進第四名。
國民 ETF 元大台灣 50 (0050-TW) 全年報酬率 36.87%，雖然僅位列第十名，主要因年末之際，大型電子權值股基期已高，表現相對溫和，但在關稅戰與 AI 泡沫討論聲浪交織的 2025 年，這樣的成績其實並不遜色，在 4 月市場恐慌崩跌時，大型市值型 ETF 提供了主動式基金難以企及的流動性，長線資金最終仍回流市值型標的。
分析 2025 年台股 ETF 三大投資亮點，第一，「科技」與「半導體」是含金量最高的主題，幾乎包辦排行榜前 20 強，例如野村臺灣新科技 50 (00935-TW) 漲幅 40.39%，富邦科技 (0052-TW) 漲幅 39.25%。
其次則是中小型股異軍突起，專注於中小型、高價股的 ETF 表現亮眼，例如中信小資高價 30 (00894-TW) 以 41.41% 位居第五，優於多數市值型 ETF，令人驚豔。
第三則是 IC 設計與智能車主題搶眼，台新臺灣 IC 設計 (00947-TW) 與永豐智能車供應鏈 (00901-TW) 雙雙入榜，顯示 AI 應用的延伸產業是 2025 年的獲利關鍵。
00894 經理人韓聖弘表示，00894 之所以能在此波行情中脫穎而出，主因在於其鎖定的「千金股」與「高價股」族群，往往是產業中具備技術護城河與強勢定價權的領導企業。舉例來說，今年四月對等關稅利空來襲時，高價股雖同樣面臨修正，但這類公司體質優異，一旦市場情緒回穩，資金往往最先回流這些具備基本面支撐的領頭羊，帶動股價率先創高。00894 精準捕捉了這股「強者恆強」的動能，不僅快速填補了四月的跌幅，更在下半年的 AI 與半導體行情中持續攻高。
國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 登上 2025 台股績效排行榜第九名，今年因金管會開放單一成分股上限，使得台積電占比升至 41.53%，為 00881 更添市場競爭力。00881 有近 9 成 5 的成分股遍布 AI 產業上、中、下游以及周邊族群，包括伺服器代工巨頭鴻海、廣達、緯創，以及 IC 晶片設計龍頭聯發科、聯詠及瑞昱，此外，基金也納入散熱大廠奇鋐，探針卡設計廠旺矽，幫助投資人打包 AI 龐大的長期商機。
不過，榜單中表現亮眼的主動式 ETF 多為 2025 年中掛牌的新兵，避開了關稅戰殺破底的起點，有基期優勢。法人提醒，2025 年的排行榜具有強烈的「時代特殊性」，上市不滿一年的 ETF 績效雖高，但尚未經歷完整的景氣循環測試，主動式 ETF 雖在關稅戰中大獲全勝，但其高昂的內扣費用與均值回歸的風險，仍是 2026 年投資人需注意的重點。
2025 台股 ETF 報酬前十強一覽表
|排名
|代號
|ETF 名稱
|今年來績效
|1
|00981A
|主動統一台股增長
|70.98%
|2
|00980A
|主動野村臺灣優選
|54.44%
|3
|009804
|聯邦台精彩 50
|46.75%
|4
|00982A
|主動群益台灣強棒
|44.65%
|5
|00894
|中信小資高價 30
|41.41%
|6
|00935
|野村臺灣新科技 50
|40.39%
|7
|0052
|富邦科技
|39.25%
|8
|0053
|元大電子
|38.79%
|9
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|37.81%
|10
|0050
|元大台灣 50
|36.87%
資料來源：CMoney 統計至 2025/12/31
※免責聲明：文中所提的個股、基金、ETF 期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股叩關2萬9！00881估配2.65元 年化配息率飆破16%
- 海外股票ETF爭霸！00910登12月績效王 00877全年飆漲97%奪冠
- 誰是2025 ETF受益人成長王？0052激增8倍奪冠 法人點出三大投資關鍵字
- 〈主動式ETF元年回顧〉00981A締造五大驚奇 擁21萬人信徒、績效唯一破6成
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇