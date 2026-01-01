鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-01 12:37

台股 2025 年以創新高完美封關，台股 ETF 全年績效排行榜出爐，根據 CMoney 最新統計，2025 年是「主動式 ETF」大放異彩的一年，前五強中主動式類型強占三席，其中，主動統一台股增長 (00981A-TW) 以驚人的 70.98% 全年報酬率拔得頭籌，與傳統市值型 ETF 拉開差距，元大台灣 50(0050-TW) 僅居第十名，值得注意的是，聯邦台精彩 50(009804-TW) 恰好於川普拋出對等關稅後的 4/16 掛牌上市，繳出約 47% 好成績。

三大投資亮點一次看！主動式包辦2025台股ETF績效冠亞軍 0050僅排第十。(圖：shutterstock)

2025 年是主動式 ETF 元年，市場投資氛圍切換迅速，由專業經理人選股的主動式 ETF 展現強大的超額報酬能力。2025 台股 ETF 績效冠亞軍皆為主動式，主動統一台股增長 ETF 報酬率達 70.98%，主動野村臺灣優選 (00980A-TW) 則以 54.44% 位居第二。此外，主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 也以 44.65% 的漲幅擠進第四名。

‌



國民 ETF 元大台灣 50 (0050-TW) 全年報酬率 36.87%，雖然僅位列第十名，主要因年末之際，大型電子權值股基期已高，表現相對溫和，但在關稅戰與 AI 泡沫討論聲浪交織的 2025 年，這樣的成績其實並不遜色，在 4 月市場恐慌崩跌時，大型市值型 ETF 提供了主動式基金難以企及的流動性，長線資金最終仍回流市值型標的。

分析 2025 年台股 ETF 三大投資亮點，第一，「科技」與「半導體」是含金量最高的主題，幾乎包辦排行榜前 20 強，例如野村臺灣新科技 50 (00935-TW) 漲幅 40.39%，富邦科技 (0052-TW) 漲幅 39.25%。

其次則是中小型股異軍突起，專注於中小型、高價股的 ETF 表現亮眼，例如中信小資高價 30 (00894-TW) 以 41.41% 位居第五，優於多數市值型 ETF，令人驚豔。

第三則是 IC 設計與智能車主題搶眼，台新臺灣 IC 設計 (00947-TW) 與永豐智能車供應鏈 (00901-TW) 雙雙入榜，顯示 AI 應用的延伸產業是 2025 年的獲利關鍵。

00894 經理人韓聖弘表示，00894 之所以能在此波行情中脫穎而出，主因在於其鎖定的「千金股」與「高價股」族群，往往是產業中具備技術護城河與強勢定價權的領導企業。舉例來說，今年四月對等關稅利空來襲時，高價股雖同樣面臨修正，但這類公司體質優異，一旦市場情緒回穩，資金往往最先回流這些具備基本面支撐的領頭羊，帶動股價率先創高。00894 精準捕捉了這股「強者恆強」的動能，不僅快速填補了四月的跌幅，更在下半年的 AI 與半導體行情中持續攻高。

國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 登上 2025 台股績效排行榜第九名，今年因金管會開放單一成分股上限，使得台積電占比升至 41.53%，為 00881 更添市場競爭力。00881 有近 9 成 5 的成分股遍布 AI 產業上、中、下游以及周邊族群，包括伺服器代工巨頭鴻海、廣達、緯創，以及 IC 晶片設計龍頭聯發科、聯詠及瑞昱，此外，基金也納入散熱大廠奇鋐，探針卡設計廠旺矽，幫助投資人打包 AI 龐大的長期商機。

不過，榜單中表現亮眼的主動式 ETF 多為 2025 年中掛牌的新兵，避開了關稅戰殺破底的起點，有基期優勢。法人提醒，2025 年的排行榜具有強烈的「時代特殊性」，上市不滿一年的 ETF 績效雖高，但尚未經歷完整的景氣循環測試，主動式 ETF 雖在關稅戰中大獲全勝，但其高昂的內扣費用與均值回歸的風險，仍是 2026 年投資人需注意的重點。

2025 台股 ETF 報酬前十強一覽表

排名 代號 ETF 名稱 今年來績效 1 00981A 主動統一台股增長 70.98% 2 00980A 主動野村臺灣優選 54.44% 3 009804 聯邦台精彩 50 46.75% 4 00982A 主動群益台灣強棒 44.65% 5 00894 中信小資高價 30 41.41% 6 00935 野村臺灣新科技 50 40.39% 7 0052 富邦科技 39.25% 8 0053 元大電子 38.79% 9 00881 國泰台灣科技龍頭 37.81% 10 0050 元大台灣 50 36.87%

資料來源：CMoney 統計至 2025/12/31