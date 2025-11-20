鉅亨網新聞中心 2025-11-20 17:20

在歷經美國政府停擺長達 48 天之後，備受關注的 9 月非農報告將於台北時間今晚九點半公布。儘管這份數據極具滯後性，為一個多月前（9 月）的市場狀況提供了一個「後視鏡視角」，但它仍是填補數據真空期、為投資者和決策者提供官方參考的重要數據。

9月非農報告「遲到48天」今晚出爐 仍有三大看點。(圖:shutterstock)

報告看點一：新增就業人數與市場疲軟的持續性

‌



市場普遍預期 9 月新增非農就業人數將達到 5.4 萬人，高於前值 8 月的 2.2 萬人。然而，RSM 首席經濟學家 Joseph Brusuelas 指出，即使數據略優於普遍預期，這也「沒什麼好誇耀的」，因為這一數字仍反映出美國勞動市場處於疲軟狀態。

高盛的預測則更為樂觀，預計新增人數可能達到 8 萬人。不過，Indeed 招聘實驗室的經濟學家 Allison Shrivastava 預計，報告與以往相比不會有太大變化，目前這種疲軟的就業市場狀況會繼續下去。

報告看點二：失業率與平均時薪關鍵指標

除了新增就業人數，市場同時關注以下細分指標：

失業率： 預計將維持在 4.3%，與 8 月持平。

平均時薪（環比）： 預計增長 0.3%，與 8 月持平。

平均時薪（同比）： 預計增長 3.7%，與 8 月持平。

此外，今晚的報告也將包含 7 月和 8 月非農數據的修正值。經濟學家們預計，修正後的數據可能會高於先前統計值。

報告看點三：對聯準會決議影響有限

由於 9 月報告的滯後性，業內普遍認為它對於聯準會（Fed）試圖應對當前複雜經濟局面幫助有限，市場也可能不會過於重視。聯準會主席鮑爾曾將當前形勢比作「在濃霧中駕駛」，暗示政策決策的不確定性。

美國勞工統計局已宣布，由於政府停擺導致的數據收集不足，將不會發布 10 月份的非農報告，10 月失業率數據將「破天荒」地永遠空白。11 月非農報告的發布日期則延後至 12 月 16 日，晚於聯準會 12 月的利率決議。

在這些數據調整後，利率市場的交易員已幾乎完全放棄了對 12 月降息的押注。當前掉期市場計入的 12 月寬鬆預期，相當於降息 25 個基點的可能性僅約 24%。

市場關注點：科技股與疲軟數據的潛在衝擊

儘管就業數據發布，但鑒於 19 日美股盤後輝達公佈了強勁的業績報告，市場開盤後的走勢更可能追隨科技股的動向。