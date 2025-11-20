鉅亨網編譯段智恆 2025-11-20 02:00

根據《彭博》周三 (19 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 交易部門表示，隨著美股連跌四日、創下 8 月以來最長跌勢，這波回檔正為「逢低買進」提供契機。該行全球市場情報主管 Andrew Tyler 在給客戶的報告中指出，近期 3.4% 的跌幅看起來更像是一場技術性「洗盤」，而非基本面轉弱。

美股技術性洗盤落幕！摩根大通：現在是逢低布局好時機(圖：REUTERS/TPG)

Tyler 表示，市場對人工智慧 (AI) 交易的持久性、以及聯準會 (Fed) 未來政策路徑的疑慮，一度加劇拋售壓力，但當前的市場根本面並未改變，因此他仍維持偏多操作。他強調：「我們的投資假設並不依賴 Fed 降息，而目前也看不出基本面發生變化，因此我們選擇在回檔時買進。」

隨著美股周三早盤走高，投資人正等待 AI 指標股輝達 (NVDA-US) 盤後公布財報，以及本周稍後即將公布的 9 月非農就業報告。他指出，這兩份數據「可能為市場下一波挑戰歷史新高奠定基礎」。

儘管標普 500 指數仍高於歷史平均估值，但回檔已使其 12 個月遠期本益比降至 21.9 倍，為 8 月以來最低；德意志銀行的指標也顯示，上週股票部位已回落至「中性」，主動型投資人重新轉為低配，意味著短期可能具備加碼空間。

但市場上仍不乏警訊。高盛總裁 John Waldron 同日警告，過高的估值與擁擠的部位意味著「後續仍可能出現更多跌勢」；Algebris Investments 執行長則示警，投資人應減碼全球大型科技股，並對 AI 主題持更保守態度。

標普 500 本月迄今下跌 3%，將有可能創下 2008 年以來最差的 11 月表現。市場仍憂心 AI 是否能創造足夠營收與獲利，以支撐企業在資料中心與 AI 基礎建設上的鉅額支出。

不過，Tyler 提到一些值得留意的正面訊號，其中包括市場廣度改善，本周二已有約半數標普 500 成分股收高。他同時指出，無論輝達的財報結果如何，市場對 AI 題材的追逐已更傾向聚焦於具備獲利能力的企業，而非盲目追逐缺乏獲利的概念股。