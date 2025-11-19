鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-19 11:40

近日，全球「AI 泡沫」擔憂升溫引發美國科技股猛烈拋售潮，而與此同時，華爾街卻傳出看多中國 AI 股票的聲音，專家更建議投資人，是時候將目光投向中國了。

AI投資東移？瑞銀本周二度唱多陸股：買中國科技股 既賺成長又防美股黑天鵝（圖：Shutterstock）

管理 6.6 兆美元資產的瑞銀 (UBS) 全球財富管理美洲區資產配置主管 Jason Draho 表示，中國科技類股為投資人提供了平衡美國科技股持倉的吸引力選項，當前美國科技股估值過高，市場疑慮加劇，而中國科技股具備獨特配置價值。

‌



Draho 指出，中美科技類股走勢雖看似同步，但實質相關性較低。一方面，兩國科技競爭直接傳導風險，例如今年初 DeepSeek 聊天機器人發布，曾導致美國科技股暴跌；另一方面，中美雙方發展受不同驅動因素影響，包括國內政策導向與技術路徑差異，這讓中國科技股既能跑贏自身市場，走勢也相對獨立。

Draho 說：「若中國 AI 模型最終表現突出，將成為對沖美國科技股風險的有效工具。」

估價優勢是另一核心邏輯。銳聯財智創辦人 Jason Hsu 提到，許多中國大型科技公司估值僅為美國同業的三分之一至一半，卻已推出能與美國 AI 產品抗衡的產品。儘管中國科技股絕對估值較自身歷史水準有所提升 (目前預期本益比 14 倍，一年前約 11 倍)，Draho 仍認為，基於基本面因素，中國科技股是對沖美國科技股風險的良好工具。