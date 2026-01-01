鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-01 15:24

英國數學家 Clive Humby 曾有過以下名言：「數據是新時代的石油」。把這句話放到近二十年後的今天，依然真確。

從各方面來看，威騰在 2025 年表現極其出色，在硬碟需求激增的帶動下，全年股價暴漲了 282%。

威騰是用於高容量資料儲存的傳統硬碟主要供應商，公司本身市值已達 602 億美元，以龐大規模仍有如此驚人的漲幅，令人印象深刻。這代表威騰股價的上揚不只是市場波動，更展現其在產業中的領導地位。

美光科技是另一個在 2025 年表現亮眼的名字，漲幅達 239%。這家記憶體晶片製造商在截至 11 月一季發布了優於預期的獲利，財測也輕鬆超越預期，為輝煌的一年劃下句點。

希捷科技在 2025 年飆升了 219%。受惠於資料中心擴建熱潮，市場對希捷最高容量、具有高毛利的硬碟，需求呈現爆炸式成長。

希捷執行長 Dave Mosley 本月初表示，AI 的面世提升了數據的經濟價值，並徹底重塑了硬碟需求。

Sandisk 在 2025 年 2 月從威騰分拆出來，雖然全年大幅飆升，但由於該公司在 11 月才加入指數，因此未被視為標普 500 指數表現最好的股票。

並非每家公司都表現優異，廣告科技公司 The Trade Desk (TTD-US) 的股價在 2025 年慘跌 68%。該公司在 8 月財報發布後大跌 40%，理由是財測相對謹慎的保守，再加上投資人擔憂來自亞馬遜 (AMZN-US) 的競爭壓力加劇，以及廣泛的大環境考量，都拖累其股價。

Fiserv 是表現落後的另一家企業，全年下跌 67%。這家金融科技公司的麻煩在 10 月底正式爆發： 由於營收成長預測腰斬、獲利展望下修，股價應聲暴跌 44%。

Fiserv 表示，在阿根廷的業務正遭遇經濟惡化的打擊，同時還面臨營運失誤的困擾。該公司在 10 月 29 日跌破 100 美元，為 2023 年以來首見，至今尚未回升。

Alexandria Real Estate Equities 是 2025 年另一個失意者，這家房地產投資信託業者 (REIT) 的股價全年共下跌 50%。