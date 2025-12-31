科技最大多頭點名2026五大AI股 輝達竟未入榜

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-31 12:29

據《MarketWatch》報導，被視為華爾街最看多科技股、甚至可說是「最大科技多頭」的 Wedbush Securities 分析師 Dan Ives，近日公布了他心目中 2026 年最看好的人工智慧 (AI) 投資標的，而令人意外的是——輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 並不在名單之中。

科技股最大多頭點名2026五大AI首選股(圖：Shutterstock)

Ives 在周一給投資人的報告中寫道，「邁向 2026 年，投資人一方面對 AI 革命感到興奮，同時也心懷不安，」他指出，AI 可能引發第四次工業革命，但同時伴隨著龐大的資本支出壓力。

截至周二，微軟與蘋果在 2025 年分別上漲約 16% 與 11%，表現落後於同期上漲 17% 的標普 500 指數。特斯拉股價今年則上漲約 12%。

Ives 表示，華爾街低估了微軟 Azure 雲端運算的成長潛力，他認為該業務短期內仍有成長空間。微軟不僅與 OpenAI 合作，也大幅加碼 AI 基礎建設投資，並積極推動 Copilot AI 在 Office 365 產品線中的整合。

至於蘋果，Ives 認為「房間裡的大象」在於其「看不見的 AI 策略」。他指出，蘋果透過合作夥伴關係、在 AI 投資上相對克制，這點與同業不同，但同時犯過一連串錯誤。

他認為，「現在正是蘋果加速 AI 布局的時刻，」Wedbush 估計，未來幾年 AI 商業化可能為蘋果股價帶來每股高達 100 美元的價值增量。

特斯拉長期以來都是 Ives 的最愛。他近期提出，特斯拉在 2026 年底前市值有機會達到 3 兆美元，幾乎是目前約 1.5 兆美元的一倍。公司計劃 2026 年持續推進自駕車、人形機器人開發，並精進其先進的駕駛輔助系統。

另一檔入選的是 Palantir Technologies(PLTR-US)。Ives 指出，這檔與特斯拉一樣常被形容為「信仰型股票 (cult stock)」的公司，其 AI 系統在政府與商業客戶之間出現「前所未見」的需求。他認為，這家市值約 4,390 億美元的公司，具備邁向 1 兆美元市值的「黃金路徑」。

名單最後一檔是 CrowdStrike Holdings(CRWD-US)。Ives 認為，華爾街低估了這家公司的潛力。他看好該公司將持續受惠於市場對 AI 資安解決方案的高度興趣。

Ives 上周表示，「在最樂觀情境下，我們認為 CrowdStrike 股價在未來一年有機會上看 700 美元。」目前該股約在 475 美元交易。