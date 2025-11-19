鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-19 09:30

美國總統川普本月初在社群平台 Truth Social 承諾，將向高收入人群以外的所有美國人發放每人至少 2000 美元的「關稅紅利」，但市場對此計畫落實的前景在兩周後跌至冰點。

川普2000美元關稅紅利涼透！賠率平台：美國人年底前收到支票機率僅2%（圖：Shutterstock）

根據賠率平台 Kalshi 最新數據，美國人年底前收到支票的機率僅 2%，較宣布初期將下降 11 個百分點，而在基於加密貨幣的概率交易平台 Polymarket 上，美國人目前對年底前收到支票的機率已從上周六 (15 日) 的 50% 降至僅 1%。

市場信心的崩塌，源自於官方謹慎表態與財政現實的「雙重打臉」。美國財長貝森特 11 月 9 日就坦言，尚未與川普討論過「關稅紅利」計畫，且發放紅利需國會立法。

貝森特暗示，「關稅紅利」更可能以減稅形式呈現。他說：「小費不徵稅、加班費免稅、社保抵扣、汽車貸款抵稅，這些都是川普總統政策裡的稅收減免。」

更深層的阻礙是錢從哪裡來。根據美國財政部數據顯示，2025 財年美債利息已高達 1.22 兆美元，且逐年攀升。即使關稅每月能帶來 300 億美元收入，也僅夠涵蓋利息三分之一，遠未觸及債務本金。

根據聖路易斯聯準銀行估算，若向收入最低 50% 家庭 (超 6750 萬戶）發「關稅紅利」，光是這一部分的支出規模就需要 1350 億美元，幾乎佔關稅年收入的一半，根本無力負擔。